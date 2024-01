Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: Ronda de Comodines

Después de dieciocho vibrantes semanas, las cuales se no pasaron en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran definidos los catorce equipos que, a partir de este fin de semana, harán todo lo posible por llegar al Super Bowl, mismo que se celebrará el 11 de febrero en Las Vegas.

En estos partidos no existe margen de error para nadie, ya que un paso en falso puede hacer que sus sueños queden pulverizados, por lo que se estarán jugando la vida cada semana. A nosotros como aficionados solamente nos queda disfrutar, ya que se viene la mejor parte del año, donde los equipos dejarán todo en la cancha.

A continuación, les tenemos nuestro análisis de todos los partidos de la Ronda de Comodines:

Cleveland Browns vs Houston Texans

Partido que abre la ronda de Comodines, con unos Browns que cerraron a tambor batiente la temporada regular, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos, y es que, desde la llegada del veterano Joe Flacco al equipo en la semana trece, quien será el mariscal de campo con mayor edad en estos playoffs, la ofensiva se ha visto completamente revitalizada.

Flacco ha lanzo 13 pases de anotación en tan solo cinco encuentros que ha disputado, tres de los cuales fueron contra los mismos Texans en la semana dieciséis, partido que terminó a favor del equipo de Cleveland.

Amari Cooper receptor de los Browns, después de haberse perdido los últimos dos partidos de la temporada regular, se encuentra listo para disputar este encuentro. Por parte de los Texans, veremos en acción al Quarterback sensación C.J Stroud, quien se encuentra como favorito para llevarse el premio a mejor novato ofensivo del año, y es que ha logrado cambiarle la cara a la ofensiva del equipo, de la mano de su entrenador DeMeco Ryans, quien ha hecho un gran trabajo en su primer año dirigiéndolos, ya que debemos recordar que la temporada pasada los Texans solamente ganaron tres partidos durante toda la temporada.

Stroud tendrá una muy complicada tarea de tratar de doblegar a la defensiva de los Browns, la cual es la que menos yardas aéreas ha permitido, por lo que nos espera un juego bastante reñido en el cual las defensivas jugarán un papel fundamental para el resultado final.

Pronóstico Resultado: Cleveland Browns 24-20 Houston Texans

Miami Dolphins (9-7) vs Kansas City Chiefs (9-7)

El sábado por la noche estos equipos jugarán en Arrowhead, casa de los Chiefs, y el clima para ese día se espera que jueguen bajo temperaturas extremas, debido a una tormenta de nieve que caerá este fin de semana en esa región, lo cual podría afectar mucho el desempeño de ambos equipos, sobre todo a la ofensiva, por lo que muy probablemente tendrán que recurrir más al ataque terrestre.

La ofensiva de los Chiefs esta temporada sigue sin encontrar la fórmula para repetir el éxito que ha tenido en las campañas anteriores, y es que Patrick Mahomes ha lucido muy frustrado en varias ocasiones debido a la poca concentración de su cuerpo de receptores, especialmente de Kadarius Toney y Marquez Valdes-Scantling, quienes constantemente han soltado pases que, de haberse quedado en sus manos, los resultados para su equipo hubieran sido mejores.

Travis Kelce no ha lucido como el mismo de siempre, y es que el paso de los años no perdona a nadie y ya ha comenzado a hacer mella en su físico, lo cual podemos ver en sus números, ya que esta ha sido la primera vez en los últimos ocho años en que no logró rebasar las mil yardas, aunque, a pesar de ello, sigue siendo el arma más confiable para Mahomes, junto con el novato receptor Rashee Rice, quien tuvo un muy buen cierre de año.

En noviembre del año pasado estos dos equipos se enfrentaron en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, regalándonos un partido muy disputado y de pocos puntos, lo cual podría repetirse en esta ocasión, ya que ambas defensivas se conocen muy bien. En dicha ocasión, ninguno de los mariscales de campo pudo rebasar las 200 yardas por pase, aunque la defensiva de Miami ha quedado a deber durante las últimas dos semanas, ya que han permitido más de 400 yardas totales por encuentro.

Los Chiefs saben que la clave del éxito para el ataque de Tagovailoa pasa por las manos de su receptor Tyreek Hill, viejo conocido de ellos y quien terminó con el mayor número de yardas por recepción esta temporada, por lo que buscarán evitar que logre tener jugadas de mucho yardaje, limitándolo a jugar en el terreno corto.

Pronóstico Resultado: Miami Dolphins 17–23 Kansas City Chiefs

Pittsburgh Steelers (7-9) vs Buffalo Bills (8-8)

La semana pasada los Steelers supieron sacar ventaja en su encuentro ante los Ravens, quienes decidieron descansar a Lamar Jackson, pero ahora que se encuentran en playoffs, no tendrán tan sencillas las cosas esta semana en su visita a Buffalo, ya que los Bills han ganado sus últimos cinco partidos, por lo que son uno de los equipos que llegan más enrachados a esta instancia. Durante esta buena racha de victorias, Josh Allen ha promediado dos anotaciones por encuentro, aunque tendrá que encontrar la forma de proteger más el ovoide al momento de enviar sus pases, ya que nunca en su carrera había sido interceptado en tantas ocasiones como en esta temporada, en la cual lleva ya 18.

El ataque terrestre de los Bills se encuentra en muy buenas manos, ya que cuentan con una dupla que combina juventud y veteranía, entre James Cook y Leonard Fournette, quienes buscarán aprovechar que la defensiva de los Steelers no contará con T.J. Watt, quien es su mejor hombre. Mike Tomlin ha decidido darle su voto de confianza, junto con la titularidad para este encuentro a Mason Rudolph, ya que durante las últimas tres semanas él ha movido de manera eficiente a la ofensiva de su equipo, conectando pases largos con sus receptores George Pickens y Diontae Johnson, mientras que Kenny Pickett ha ido perdiendo la titularidad debido a diversas lesiones que ha sufrido durante el año.

Lo más importante para Pittsburgh es que su mariscal de campo se mantenga sin cometer pérdidas de balón, lo cual ha logrado hacer muy bien hasta el momento. Najee Harris, corredor titular de los Steelers, ha logrado superar las cien yardas por tierra durante las dos últimas semanas, y es que que su equipo por fin se ha decidido a darle más de veinte acarreos por encuentro, cosa que será fundamental que intenten de repetir esta semana, para así poder controlar el reloj de juego y prestarle el balón lo menos posible a Josh Allen.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 17-27 Buffalo Bills

Green Bay Packers vs Dallas Cowboys

El equipo de los Cowboys logró clasificarse a playoffs como el segundo mejor de la Conferencia Nacional, lo cual les garantiza ser locales de aquí a por lo menos la ronda divisional, en caso de seguir avanzando, lo cual son excelentes noticias para ellos, ya que durante esta temporada lograron mantenerse invictos en casa, al haber ganado sus ocho partidos en el AT&T Stadium.

El entrenador Mike McCarthy, del equipo de Dallas, se enfrentará a su antiguo equipo, con el que fue campeón en febrero de 2011. McCarthy fue uno de los principales artífices en el desarrollo y éxito en la carrera de Aaron Rodgers, y durante esta temporada ha demostrado que no ha perdido el toque, ya que Dak Prescott está teniendo sus mejores números dentro de su carrera profesional.

El ataque de Dallas ha lucido imponente con la dupla de Prescott y CeeDee Lamb, quienes buscarán batir a la defensiva quesera, la cual ha permitido más de 330 yardas en promedio por partido. Para los Packers esta temporada ha sido de muchos aprendizajes, ya que el futuro de la franquicia parecía incierto desde el momento en que Aaron Rodgers decidió irse con los Jets, pero Jordan Love ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, ya que, a pesar de contar con receptores muy jóvenes como Jayden Reed y Christian Watson, ha logrado tener mucho éxito al ataque, tanto por aire como por tierra, haciendo un gran uso de sus piernas, consiguiendo anotaciones gracias a su atleticismo.

Durante las última ocho semanas Love ha lanzado 18 pases de anotación a cambio de tan solo una intercepción, aunque su suerte podría cambiar esta semana, ya que la defensiva secundaria de Dallas cuenta con el esquinero Daron Bland, quien con 9 intercepciones lideró en ese departamento al resto de los defensores de toda la liga.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 20-30 Dallas Cowboys

Los Angeles Rams vs Detroit Lions

Por primera vez en treinta años, los Lions recibirán un partido de postemporada en casa, ante un equipo comandado por Matthew Stafford, quien jugó gran parte de su carrera con ellos mismos, en lo que promete ser uno de los partidos más emocionantes de esta ronda de comodines, ya que ambas ofensivas tienen jugadores muy talentosos que en cualquier momento pueden explotar y cambiar el rumbo del encuentro.

Los Lions han sido una de las más gratas revelaciones de esta temporada, y mucho se debe a su entrenador Dan Campbell, quien como en muchas ocasiones nos ha dejado ver, no tiene miedo a arriesgar y salir a buscar la victoria a como dé lugar.

Uno de los mejores jugadores a la ofensiva para este equipo ha sido Sam Laporta, quien se encuentra en riesgo de perderse este partido, debido a una lesión que sufrió la semana pasada, lo cual sería algo terrible para Jared Goff, quien ha encontrado en Laporta su mejor aliado en situaciones críticas de pase, así como de zona roja, ya que este ala cerrada tuvo diez recepciones de anotación, lo cual es una cifra sorprendente, sobre todo considerando que es su primer año jugando a nivel profesional. Sin embargo, los Rams también cuentan con su propio niño prodigo a la ofensiva esta temporada, y es que el receptor Puka Nacua ha sobrepasado de gran manera las expectativas que se tenían de él, al haber roto el récord de más yardas por recepción para un receptor novato durante una temporada, con 1,486 yardas.

Stafford contará con todo su arsenal a su disposición para este juego, tanto por aire, con Cooper Kupp y el mencionado Puka Nacua, como por tierra, con el corredor de segundo año Kyren Williams, quien finalizó la temporada regular con más de mil yardas y quince anotaciones.

Tendremos que ver que tanto le pesa la novatez al equipo de los Lions de jugar en estas instancias, a las cuales no están acostumbrados, mientras que los Rams cuentan con jugadores que ya saben lo que es ser campeones en la NFL.

Pronóstico Resultado: Los Angeles Rams 30-27 Detroit Lions

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers

Posiblemente el partido más enigmático de esta ronda será aquél que se llevará a cabo el lunes por la noche, en el cual los Buccaneers recibirán a unas águilas que desde hace más de un mes se encuentran en caída libre, ya que han perdido cinco de sus últimos seis partidos, y lo más preocupante es que, tanto su Quarterback Jalen Hurts como sus receptores A.J. Brown y Devonta Smith, se encuentran lesionados, aunque se espera que los tres jugadores se encuentren disputen este partido, pero no sabemos qué tan limitados se encontrarán físicamente.

Philadelphia se encuentra muy lejos del nivel mostrado durante la temporada pasada, en la cual llegaron al Super Bowl, y es que su defensiva ha dejado mucho que desear en todos los aspectos, ni siquiera con la designación de Matt Patricia al frente de esta unidad han podido levantar, pero siempre existe la esperanza de que en cualquier momento este equipo recupere la magia, por lo que no puede confiarse el equipo de los Buccaneers, quienes son favoritos en el papel, a pesar de tener sus propios problemas, ya que durante los últimos dos juegos su ofensiva ha desaparecido.

Baker Mayfield viene arrastrando una lesión en las costillas que no lo ha dejado moverse bien dentro del terreno de juego, por lo que la defensiva rival buscará presionarlo y así incomodarlo.

Este partido se podría decir que es de pronóstico reservado, pero a diferencia de su ofensiva, la defensa de Tampa Bay ha venido jugando bastante bien, lo cual podría hacer que la balanza termine por inclinarse a favor de ellos. Mucho estará en juego para este encuentro, ya que, si Philadelphia no logra sacar la victoria, corre serio peligro la continuidad de Nick Sirianni al frente del equipo.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 17-23 Tampa Bay Buccaneers

¿Ustedes quiénes creen que saldrán victoriosos de estos encuentros y obtendrán su pase a la ronda Divisional? Compártanos sus pronósticos y díganos si sus equipos favoritos continúan en la pelea.

