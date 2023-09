¿Broma pesada? Niño rompe en llanto al enterarse de la "muerte de Lionel Messi" y su reacción se hace viral | VIDEO

Ha pasado ya un tiempo desde que en redes sociales se puso de "moda" grabar a las personas para hacerles una broma de que su celebridad o deportista favorito había fallecido por causas naturales en sus casas, mientras estaban de vacaciones y los más ingeniosos (y trágicos) apostaban por accidentes u enfermedades; sin embargo, en las últimas horas el trend que surgió en TikTok ha revivido con una nueva reacción viral.

Se trata de la inesperada reacción de un niño que no supo qué hacer mientras sus familiares le dan la lamentable noticia de la supuesta muerte de Lionel Messi, el astro argentino que es un ídolo a nivel mundial. Como era de esperarse, los internautas realizaron todo tipo de burlas y comentarios por la incredulidad del menor, pero otros aseguraron que se trató de una broma pesada y de muy mal gusto, pues la muerte no se le desea a nadie.

Al escuchar que sus hijos quedarían solos, el niño comenzó a llorar. (Foto: TikTok @arepro23)

Niño se entera de la "muerte" de Lionel Messi y no sabe cómo reaccionar

A través de TikTok la usuaria @arepro23 compartió el video que en menos de un día alcanzó más de 17 millones de reproducciones, mientras que los miles de comentarios no perdonaron esta broma pesada contra un menor. En la primera toma se ve al niño dentro de casa mientras juega con un balón cuando de pronto la voz de una mujer dice: "Messi muere a los 36 años"; para hacer aún más creíble la noticia una segunda persona agrega con voz preocupada:

"Sí es cierto, yo también leí la nota. Es real, pero es que no le quería decir al Sebas (el niño)".

Al responder de qué supuestamente murió el astro del futbol, sólo se escucha un "no sé", un momento en el que el niño terminó de convertirse en el gran protagonista, pues tras escuchar que Messi había muerto, se quedó inmóvil y tratando de controlar sus ojos, que por la impresión se movieron en todas las direcciones. Para agregar más dramatismo una de las mujeres presentes añadió: "Se quedaron solitos sus hijitos, pobrecitos. Pobrecitos niños".

En un primer momento sólo se quedó quieto tratando de procesar la información. (Foto: TikTok @arepro23)

Luego de escuchar que los pequeños que Lionel Messi tuvo con Antonela Roccuzzo, finalmente el niño salió de su estado de sorpresa para llorar y tratar de alejarse de los presentes en la sala. A pesar del revuelo y comentarios divididos de la publicación, la usuaria que difundió el video tranquilizó a los espectadores: "Se quedó re tieso y no se preocupen ya le dijimos que es broma".

Tras ver el video y la reacción viral del infante, en la sección de comentarios se dieron todo tipo de opiniones sobre los distintos rostros que hizo el menor al escuchar lo que su familia conversaba con naturalidad. "Y empezó a sonar The Ambulance", "le pasó la vida de Messi en su mente", "flasheo de todos los goles y victorias de Messi", "se quedó tipo 'si no me muevo no es verdsd'", "hasta la respiración se le aceleró" y "no digan esa broma, yo lloro", se lee en la publicación.