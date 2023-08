“Un golpe magnífico y duro de realidad”, ¿qué hay detrás de la fiebre rosa que desató Barbie?

Barbie ha sido la sensación desde antes de su lanzamiento el pasado jueves 20 de julio en México y el mundo. La esperada película, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, trajo consigo una fiebre rosa que no cesa. Calzado, prendas, artículos para el hogar, incluso la gastronomía mexicana y ataúdes se han pintado del color característico de la muñeca más famosa del mundo.

Sin embargo, este es un fenómeno que va más allá de la nostalgia por un juguete infantil y la bomba mercadológica, la esperada cinta de Greta Gerwig ha movido masas y ha impactado con un mensaje que ha abierto de par en par las puertas del debate político y social.

¿Barbie es feminista?

El Heraldo de México consultó a Diana Rosalino, activista feminista, para conocer su perspectiva sobre el fenómeno rosa y el discurso que la película plantea sobre la experiencia de ser mujer en un mundo dominado por paradigmas patriarcales. En ese sentido, la también psicóloga consideró que aunque la muñeca no sea un ícono feminista, por los estereotipos de belleza inalcanzables que ha proyectado desde su creación, esta cinta era muy necesaria para introducir al público adolescente y adulto al feminismo.

“La película es un producto blanco y estadounidense, no te esperes la ‘masterclass’ de feminismo, pero hay algo muy interesante: metieron interseccionalidad y un feminismo que a todas nos va a tocar. La manera en que la directora abordó situaciones que a todas las mujeres nos toca vivir se me hizo muy bonito”, comentó Rosalino haciendo referencia al poderoso monólogo que ofrece América Ferrera, quien interpreta a Gloria en la cinta.

El discurso que América Ferrera proyecta en la cinta está abriendo debates. Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

“Es un ‘speech’ bastante acertado, te transmite enojo y hartazgo”, agregó sobre el conmovedor discurso que ha hecho reflexionar al mundo y por el cual miles de fans abrieron la conversación sobre la forma en que la película refleja la lucha por ser mujer en la vida real actual, con un patriarcado dominante en cada rincón.

¿Barbieland es una utopía?

El mensaje "Sé lo que quieras ser" ha trascendido fronteras del tiempo y del espacio. Barbie es una muñeca que puede ser todo lo que una niña sueña: doctora, astronauta, presidenta, cantante, actriz, abogada, periodista, etcétera. En la película, Barbieland es un mundo donde las mujeres lideran y donde realmente son lo que quieren, ver un mundo así es fantástico, pero la realidad de la sociedad actual es otra.

“Me parece un golpe muy magnífico y duro de que nosotras pensamos que hay más oportunidad y claro que sí, pero nunca vamos a llegar a un mundo así de utópico. No siento que Barbieland sea una utopía feminista, más bien creo que es una utopía para las mujeres en donde no importa si seamos feministas o no, se nos está viendo y escuchando”.

Barbie presidenta toma las riendas de Barbieland. Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

La fiebre rosa

Según Deadline Hollywood -sitio web influyente de entretenimiento-, la producción de Greta ya ha superado los 500 millones de dólares en la taquilla global a una semana de su estreno, batiendo récords tanto a escala mundial como nacional, y va en camino a convertirse en la más taquillera del año. El último reporte PRM de Reworth revela que durante el fin de semana del estreno los mexicanos gastaron un 86% más en Zara que lo que gastaron durante los primeros días del Hot Sale, agotando los productos exclusivos de Barbie el mismo día que salieron a la venta.

Por otra parte, de acuerdo con José de Jesús Rodríguez Cárdenas, titular de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de la CDMX (Canaco Servytur), el furor por la cinta "echó la mano" a la capital con 440 millones 984 mil pesos de ventas no contempladas obtenidas. Como se mencionó anteriormente, muchos los comercios pusieron a la venta sus productos en su versión rosa: elotes, tlacoyos, tortillas, tacos, ropa, calzado, féretros, entre otros artículos y servicios.

Diana Rosalino también platicó sobre este el boom de este fenómeno, al considerar que por años, el color rosa había sido asociado con la debilidad, por lo que las mujeres, en cierta medida han vivido reprimidas de expresar su agrado por el tono. Ahora, con el auge de Barbie, se planteó un panorama diferente.

Tortillas rosas. Foto: redes sociales

"Yo creo que tiene que ver con que muchas mujeres hemos vivido reprimidas en cuanto a la feminidad por querer que se nos tome en serio en una sociedad patriarcal, y Barbie representa toda la feminidad que hay. Ahora que hay este auge, el que digan 'ya no me importa qué digan, voy a usar rosa y voy a disfrutar mi feminidad como yo quiero', yo creo que es eso, en especial en colectividad, porque cuando lo haces solita no se siente tan cómodo", explicó.

"Las cosas que se asocian con feminidad se asocian con la debilidad, pero que nos den un producto que asocie la feminidad con el poder, la inteligencia, con ser vistas, escuchadas y que sea todo rosa, es como un 'ok, entonces sí me puedo identificar con esta feminidad que tanto he buscado y que tanto me he negado porque no me quiero ver débil, pero soy muy capaz, tengo una voz y soy inteligente'", agregó.

