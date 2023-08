"Nunca han pensado en morirse": fiebre de Barbie llega a las funerarias y ofrecen ataúdes color rosa

El estreno de la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, trajo consigo una ola rosa. Desde colecciones exclusivas de diseñadores y productos del hogar hasta antojitos mexicanos, la popularidad de la muñeca de Mattel ha generado un aumento en las ventas en todo lo relacionado con el color rosa. La cinta no solo ha sido un éxito en taquilla, sino que también ha impulsado el comercio de artículos rosados.

Tlacoyos, chiles en nogada, elotes, ropa, calzado no hay tienda que no tenga artículos relacionados a Barbie; no obstante, usuarios en redes sociales han divido opiniones tras ver publicados servicios funerarios contagiados por la fiebre rosa: se trata de un ataúd temático de la película.

En redes, ya se leen comentarios divididos. Foto: captura de pantalla

Como si de una prenda de última moda o un auto de lujo se tratara, la funeraria anuncia el féretro inspirado en nada más y nada menos que Barbie. En referencia a la icónica línea del guion "¿Nunca han pensado en morirse?" de la cinta, el negocio de servicios funerarios decidió tomarse la pregunta en serio y elaborar un ataúd de color rosa brillante.

"Sabemos que cada vida es un tesoro lleno de momentos preciosos, risas y sueños cumplidos. Este ataúd con su llamativo color rosa brillante representa la chispa y la energía de esos momentos inolvidables que vivieron. Es un recordatorio que nuestras historias merecen ser recordadas y celebradas con color y vitalidad. Que este homenaje sea una celebración llena de amor color y recuerdos inolvidables", dice el promocional que ya se hizo viral en Tiktok.

"Tranquilamente un anuncio que podría vender la barbie depresiva"; "Esto es real?"; "Rest in pink"; "Nunca había tenido tantas ganas de petatearme"; "Se salió de control"; "Si no me entierran ahí, ni me entierren"; "Antes muerta que sencilla", son solo algunos comentarios que se pueden leer en una de la publicaciones que ya alcanzan los miles de "me gusta".

"¿Nunca han pensado en morirse?", es la frase que da parteaguas al promocional. Foto: captura de pantalla

Aunque los féretros rosas ya están siendo tendencia en redes sociales, la información exacta de dónde y quién los vende aún es imprecisa. Sin embargo, las reacciones por parte de los y las internautas no se ha hecho esperar, acumulando vistas, comentarios y "me gusta". Cabe destacar que el estreno de la película Barbie no sólo llenó las salas de cine durante su primer fin de semana en la cartelera mexicana, sino que también benefició al comercio de la Ciudad de México (CDMX) con 440 millones 984 mil pesos de ventas no contempladas que se obtuvieron gracias al furor del público.

De acuerdo José de Jesús Rodríguez Cárdenas, titular de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de la CDMX (Canaco Servytur) el debut de la cinta en cines capitalinos superó las expectativas que el organismo dio a conocer el trimestre pasado, lo que benefició directamente a los comercios de la capital. De acuerdo con los datos recabados por la institución, los giros con mayor beneficio por el estreno de la película de Barbie en la CDMX fueron:

Cines

Restaurantes

Cafeterías

Ropa

Calzado

Accesorios

