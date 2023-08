Así es como se vería “Campanita” de Peter Pan si fuera una persona real, según la Inteligencia Artificial

Durante varias décadas los fans de “Peter Pan” se han cuestionado cómo es que luciría “Campanita” si fuera una persona en la vida real, pero esta duda finalmente quedó despejada gracias a las capacidades y bondades de la Inteligencia Artificial pues se utilizó una plataforma que funciona con esta tecnología para hacer una versión hiperrealista de la famosa hada y el resultado dejó a más de uno con la boca abierta debido a su arrolladora belleza.

El artista digital detrás de este ejercicio realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial se identifica como “My Smart Arts”, quien en los últimos meses su trabajo se ha popularizado de manera considerable precisamente por “traer a la vida real” a personajes de distintas producciones animadas como Angewomon de Digimon, Cheetara de los Thunder Cats y hasta Chun Li de Street Fighter.

"Campanita" es uno de los personajes más famosos de "Peter Pan". Foto: Disney

Cabe mencionar que, el artista digital antes mencionado realizó esta versión hiperrealista de “Campanita” debido a que anteriormente cuestionó a sus seguidores sobre los personajes animados que les gustaría “traer a la realidad” y la emblemática hada de “Peter Pan” fue una de las más solicitadas por lo que no le quedó otra opción más que complacer a los seguidores de su trabajo, no obstante, no pensó que tuvieran tanta repercusión.

"Campanita" ha tenido distintas versiones a lo largo de la historia. Foto: Disney

Así se vería “Campanita” de “Peter Pan” en la vida real, según la IA

El artista digital identificado como “My Smart Arts” le pidió a la Inteligencia Artificial que para esta versión hiperrealista “Campanita” la famosa hada estuviera representada como una joven de alrededor de 20 años y la entrañable amiga mágica de “Peter Pan” destacó por tener una figura más que escultural, la cual, lució gracias a su ceñido y característico vestido verde con escote en forma de corazón y con cortes triangulares en la zona baja simulando estar confeccionado con hojas de árbol.

Así se vería “Campanita” de “Peter Pan” en la vida real, según la IA. Foto: IG: mysmartarts

En estas fotografías, la bella hada rubia posó en medio de la naturaleza y debido a la iluminación pudo lucir sus alas en todo su esplendor, las cuales, eran de tono azul, no obstante, estas siempre fueron mostradas desde un ángulo frontal, por lo que entre los internautas surgió la curiosidad por saber cómo es que la inteligencia artificial adaptó este elemento a la fisonomía del hada.

La versión hiperrealista de "Campanita" provocó más de un suspiro. Foto: IG: mysmartarts

Como era de esperarse, esta versión hiperrealista de “Campanita” creada con la ayuda de la Inteligencia Artificial causó un gran furor en plataformas digitales donde cientos de entusiastas de la famosa película de “Disney” replicaron dichas imágenes en páginas y grupos especializados donde la mayoría de comentarios que recibió el trabajo de “My Smart Arts” fueron positivos y hasta le sugirieron nuevos personajes para que realice este mismo ejercicio.

El trabajo de "My Smart Arts" recibió muy buenos comentarios. Foto: IG: mysmartarts

SIGUE LEYENDO:

Así se ve Ultra Sónico de Los Supersónicos en la vida real gracias a la Inteligencia Artificial

Así se vería Jessica Rabbit en la vida real, según la Inteligencia Artificial