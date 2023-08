Bella actriz del Cine de Oro que desapareció de los escenarios por temor a envejecer frente al público

El Cine de Oro en México arrojó a grandes estrellas tanto en la actuación como en la música que permanecen en la memoria del público, pero la tragedia y los escándalos que marcaron la carrera en algunos los hicieron leyenda y así ocurrió con Rosa de Castilla que desapareció de los escenarios por temor a envejecer frente al público luego de ser considerada una de las actrices más hermosas de la época.

Originaria de Aguascalientes, la actriz debutó con la cinta “El lobo solitario” en 1952 y su talento le abrió las puertas a importantes proyectos siendo “Tal para cual” es más relevante al lograr impulsar su carrera. Aunque brilló ante las cámaras, también mostró su habilidad sobre el escenario destacando con temas como “El huizache verde”, “El Herradero”, “Yo no me caso, compadre” y “El aguijón”.

Aunque su carrera ya se veía afectada por un fuerte escándalo, la cantante decidió alejarse de los escenarios al considerar una falta de respeto para el público no lucir joven. Y es que María Victoria Ledesma Cuevas, como era el nombre de pila de la actriz, cautivó como uno de los rostros más bellos del cine mexicano.

“Yo no quiero cantar porque creo que el público, y no creo, lo es, se merece muchísimo respeto. Le gusta ver más a una muchacha joven, enseñando lo que Dios le dio con todas las curvas que tiene y no una viejita como yo cantonando, por eso no quiero cantar. A mí me da pena ver a mis compañeras ya de edad que, probrecitas, hasta bastón traen para subirse a un escenario y se ponen a cantar”, dijo en entrevista para el Canal 4.

El revelador show que terminó con su carrera

Rosa de Castilla gozó de gran fama durante los 50 y 60 compartiendo escena con figuras como Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Joaquín Cordero, Pedro Armendáriz, Tin Tan, Shilinsky y El Piporro. Sin embargo, una de sus presentaciones generó gran escándalo en la época logrando molestar al público y personas importantes de la política debido a que mostró su torso con poca ropa.

Su polémico show con poca ropa le ganó críticas y la alejó de los escenarios. Foto: FB Rosa de Castilla Actriz

La cantante dio un concierto acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán y seis bailarinas topless del famoso Lido de París, esto no fue bien recibido por el público y le causó problemas con María Esther Zuno, esposa del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien ordenó clausurar el Salón Tenampa.

Rosa de Castilla murió en agosto de 2022 a los 90 años de edad y aunque no se dio a conocer la causa de muerte, informaron que habría ocurrido en la Casa del Actor donde vivió por varios años.

