¿Se está despidiendo? Elsa Aguirre preocupa a sus seguidores, este es el aterrador mensaje que conmocionó Instagram

A pesar de que el mundo del espectáculo ha presenciado como muchas estrellas del Cine de Oro mexicano terminan apagándose en el cielo de éxitos, aún existen algunos actores de esta época que siguen dado de qué hablar, especialmente porque muchos de ellos mantienen un perfil bajo que hace que cada que reaparecen se vuelvan tendencia en redes sociales, tal y como pasó con Elsa Aguirre, quien esta semana se hizo viral en Instagram.

Fue en esta red social que se dio a conocer un mensaje, presuntamente escrito por la diva del Cine de Oro, quien a sus casi 53 años de edad sigue tan bella como a inicios de su carrera, demostrando que el paso del tiempo no impide que una mujer luzca tan preciosa como en sus años de juventud. Sin embargo, el tono de su mensaje podría indicar que la actriz no está en uno de sus mejores momentos.

La bella actriz del Cine de Oro causó polémica con una de sus últimas publicaciones en Instagram / IG: @elsa.aguirre.official

Este fue el mensaje que provocó la preocupación de los fans de Elsa Aguirre

Lo anterior se debe a que, este miércoles se publicó una fotografía de su época más activa en las películas mexicanas, la cual no sólo provocó cientos de halagos, sino preocupación entre algunos de sus seguidores, quienes más que enfocarse en la imagen, le prestaron especial atención a su mensaje, el cual a la letra expresa: "A mis (casi) 93 años solo puedo decirle gracias a la vida por todo, fue tan maravillosa me dio todo lo que me hizo feliz".

Aunque en general, esto bien podría ser tomado como un emotivo agradecimiento, algunos seguidores de la actriz que es contemporánea a María Félix, hicieron comentarios como "Nunca nos deje", "Dios la bendiga con muchos años más de vida" y "Que se siga conservando por muchos años bendiciones", reacciones que denotaron la preocupación de que la actriz se estuviera "despidiendo".

Muchos seguidores de la actriz aprovecharon para llenarla de halagos / IG: @elsa.aguirre.official

No obstante y para fortuna de sus seguidores, no hay información que denote que Elsa Aguirre está delicada de salud, así que el pie de su foto bien puede ser otro de los tantos discursos en los que ha expresado lo feliz que está por haber sido parte de la época dorada del cine mexicano, donde además de protagonizar varias cintas, tuvo la oportunidad de compartir pantalla con personalidades de renombre como Pedro Infante y Jorge Negrete.

El próximo 25 de septiembre, Elsa Aguirre cumplirá 93 años, hecho que la convierte en una de las divas más longevas del Cine de Oro, época en la que protagonizó proyectos que la hicieron ser el centro de las miradas, siendo considerada un ícono de la belleza de los cincuentas.

Esta no es la primera vez que Elsa Aguirre se muestra agradecida con todo lo que le ha dado la vida / IG: @elsa.aguirre.official

