Esta joven rusa es la sensación de Instagram, se parece a Kendall Jenner, pero tiene los músculos de una gladiadora

En el mundo del fitness, pocas figuras han capturado la atención como Vladislava Galagan, una joven rusa de 27 años con una apariencia única. Con un rostro que recuerda a Kendall Jenner y un cuerpo muy musculado, ha fascinado y sorprendido a muchos, algunos de ellos han asegurado que la también influencer tiene “cara de ángel, pero cuerpo de gladiadora”.

Constantemente le recuerdan que se parece a Kendall. Foto: @vladigalagan / Instagram.

Hace 11 años, Galagan entró por primera vez en un gimnasio, y desde entonces se dedicó a construir su cuerpo y ahora posee unos bíceps y su tonificado abdomen no son fruto del azar, sino de una dedicación sin precedentes. Aunque ha admitido el uso de fármacos para mejorar su rendimiento, ha sostenido en diversas ocasiones que es muy importante la dieta y la constancia en su entrenamiento.

Es una inspiración para muchas. Foto: @vladigalagan / Instagram.

¿Quién es Vladislava Galagan?

Desde que su fama explotó en Instagram (@vladigalagan) muchos le comentaron que se parece a Jenner, lo cual ella ha sabido explotar, además se enorgullece de la combinación de su belleza natural con su fortaleza física. Eso sí, aunque tiene muchísimos fans, también tiene detractores, quienes han cuestionado la autenticidad de su figura, acusándola de manipular sus fotos. Ella ha desmentido tales afirmaciones.

Asegura que no edita sus postales. Foto: @vladigalagan / Instagram.

También es creadora de contenido en OnlyFans, donde sube imágenes y videos más atrevidos. "Llevo lencería transparente, cuero y látex... Sólo insinúo", declaró hace poco en una entrevista, aunque también admite recibir peticiones inusuales, como vídeos de luchas de brazos.

Su belleza y carisma son innegables. Foto: @vladigalagan / Instagram.

Vladislava Galagan espera tener una carrera más exitosa

A pesar de las críticas, Galagan ve su vida actual como una bendición. Y entre los secretos para tener el poderoso cuerpo que posee está su dieta, compuesta de alimentos ricos en proteínas como la ternera, los huevos, el pavo, el pollo y el pescado, complementa su régimen de entrenamiento de seis días a la semana.

De vez en cuando hace cosplay. Foto: @vladigalagan / Instagram.

"Cuando me uní a las redes sociales, me di cuenta de que hay muchos hombres a los que les gustan las mujeres musculosas, altas y fuertes, pero con una cara bonita…Ahora soy una modelo de fitness que patea trasero… Me siento como si me hubiera tocado la lotería", aseguró. En la actualidad tiene más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y más de 500 mil en TikTok.

