Solo para genios, trata de no enloquecer antes de hallar el número ‘7’ en tiempo récord

Los acertijos visuales, las sopas de letras y los crucigramas son juegos que estimulan las capacidades cognitivas y otras funciones cerebrales. Además de ser ejercicios para encontrar entretenimiento y distracción, también sirven a los fines de la salud y rapidez mental.



¿Puedes encontrar el número 7 de manera rápida?

El siguiente desafío consta de una imagen con un fondo de color verde y varios números. En este caso, la cifra protagonista es el 2. Esta se repite en la ilustración a lo largo de 22 columnas y 9 filas.

Pero dentro de esta serie repetitiva, hay otra cifra que se ha colado en el diseño. El número intruso es un 7. El objetivo de este reto es que el usuario pueda hallar dónde se encuentra camuflado, en menos de 5 segundos. Pero, si bien el ejercicio puede parecer sencillo, debes tener a mano el cronómetro.

Observa la repetición del número 2 y encuentra el 7. Fuente: Pinterest

La complejidad del juego viene de la mano del tiempo, ya que debes tener activado el cronómetro para hallar el número en menos de 5 segundos. Pocas personas han podido lograrlo, ya que es un lapso breve para leer completamente la imagen.

Resolución del reto visual

Seguramente hayas podido identificar dónde se encuentra el 7 intruso. ¿En cuánto lo has logrado? Si has hallado esta cifra en 5 segundos o menos, tu cerebro está entrenado y responde de manera rápida a los estímulos visuales.

Aquí se encuentra el número 7. Fuente: Pinterest

Si no has podido resolver el acertijo visual en dicha cantidad de tiempo y has demorado unos segundos más, no importa, no está mal. No todos contamos con la misma rapidez mental, pero puedes potenciarla y estimularla con más ejercicios de este tipo.