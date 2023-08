Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar el número 120 en tiempo récord

Los juegos de ingenio son cada vez más populares en internet. Así es como los acertijos visuales, las sopas de letras, los test visuales y los crucigramas, entre otros ejercicios más, se han convertido en el pasatiempo favorito de muchos usuarios en la red.

En este caso se presenta un juego de tipo numérico. Si bien en otras oportunidades se han propuesto imágenes con letras o con palabras, ahora la consigna es encontrar un número de tres cifras.



Encuentra el número 120 en la imagen

El siguiente ejercicio se compone de una imagen con fondo de color naranja y números grandes en tono blanco. A lo largo de 4 filas, se repiten varias cifras. Pero dentro de esta composición deberás encontrar un número: el 120.

Si bien la imagen puede parecer sencilla a simple vista, debes concentrarte y leer las filas lo más rápido posible para poder encontrar el número de la consigna. Como pista de este desafío, solo diremos que tienes que buscarlo en todas las direcciones posibles.

Observa la imagen y encuentra el número 120. Fuente: Pinterest

Pocas personas han podido encontrar el número 120 en menos de 5 segundos, ya que requiere una agudeza visual potenciada y la capacidad de leer la imagen de manera veloz. ¿Has puesto a prueba tu rapidez mental? ¿Has podido encontrar las tres cifras juntas?

Resolución del acertijo. Aquí se encuentra el número 120. Fuente: Pinterest

Si al llegar hasta aquí has podido hallar la respuesta, entonces has cumplido con el reto de manera satisfactoria y perteneces al reducido grupo de personas con habilidades cognitivas super desarrolladas. Si no has podido encontrarlo de manera rápida, no importa. Haber hallado el número en cualquier tiempo también es beneficioso para la estimulación de tu cerebro.