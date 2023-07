VIDEO: Hombre pretendía asaltar un banco, pero un "justiciero" sacó un arma y lo abatió

Las cámaras de seguridad captaron el impactante momento en el que un ladrón intenta cometer un robo en un banco, cuando inesperadamente y sin que pudiera hacer algo para defenderse, uno de los clientes desenfundó un arma y lo atacó a disparos hasta terminar con su vida. Actualmente, muchas personas deciden hacer justicia por su propia mano antes de esperar a que las autoridades lleguen al lugar de los hechos para hacerse cargo.

Negocios y empresas han optado por instalar cámaras de seguridad en sus negocios para así tener registro de todo lo que ocurre en su establecimiento, sin embargo, en muchas ocasiones lo único que logran captar son asaltos y actos delictivos. Fue lo que ocurrió en este banco, donde quedaron grabados los instantes de angustia y nerviosismo que vivieron varios clientes al presenciar un intento de asalto que terminó con el ladrón muerto.

Al parecer el ladrón iba directo contra el cliente que esperaba en la fila | Foto: Captura de video

Cliente se va contra el ladrón y lo mata

En el video que circula en redes sociales, se muestra el momento en que varios clientes esperaban en la fila del centro bancario, cuando el delincuente entra y se va directo contra una de las personas, le quita lo que parece ser una medalla del cuello y algunos objetos que llevaba en las manos. La víctima no puso resistencia y entregó todo lo que el criminal le exigió, pero en cuestión de segundos se agachó y aprovechó que sacar de entre su ropa una pistola que no dudó en accionar.

Al ver que el ladrón pretendía robarle sus pertenencias y las de las demás personas, jaló el gatillo y disparó en al menos cuatro ocasiones contra el individuo, quien cayó al suelo en señal de que fue abatido a balazos. Por su parte, la gente que estaba al interior de la sucursal, trató de protegerse de los disparos, por lo que en cuanto escucharon la primera detonación se tumbaron al suelo para resguardarse.

El justiciero no dudó en accionar su arma | Foto: Captura de video

Al parecer no hubo clientes lesionados, ni el justiciero que decidió vengarse, pues se alcanza a ver qué no está herido. Y aunque no se sabe dónde ocurrieron los hechos, se tiene información que este incidente ocurrió en 2015, pero el clip ha circulado nuevamente en redes sociales; este tipo de situaciones pasan con tanta frecuencia que podría parecer que el video es de la actualidad.

SIGUE LEYENDO

IMÁGENES FUERTES: Vigilante frustra asalto en banco; le provoca una muerte lenta y dolorosa al asaltante