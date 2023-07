Estas son las playlist definitivas para que puedas dormir como un bebé

Si se te dificulta dormir por las noches y haz probado toda clase de música para lograr tu objetivo de descansar, entonces no has buscado lo suficiente, o no logras dar con aquella que realmente se meta por tus oídos, llegue a tu subconsciente y te ponga a descansar hasta el otro día.

Para eso existen múltiples plataformas que te darán opciones variadas, algunas de acuerdo con lo que escuchas a lo largo del día, te tus artistas favoritos o que simplemente empaten con los gustos que has demostrado durante el uso que le das a tus cuentas de streaming.

La música correcta podría provocar que recuperes el sueño. Crédito: Spotify

Música para dormir en diversas listas

Por ejemplo, en Spotify podrás encontrar decenas de playlist, con música de todo el mundo, disponibles para ti en cualquier momento. No es necesario que día a día busques hasta el cansancio las canciones que mejor empaten con tus ganas de echarte una buena siesta.

Basta con buscar "música para dormir" dentro de la plataforma, ya sea en tu aplicación para celular, o a través del reproductor web disponible para todos los que paguen su mensualidad. Así puedes pasar del ASRM Sleep al Piano para Dormir, Bosque Místico, Serenidad, Duerme con Jazz, Música Clásica para dormir. Etcétera.

Hay decenas de listas en esta plataforma. Crédito: Spotify

Comparte tu propia música

Pero no es todo. Los usuarios que tengan su perfil público y sean activos constantemente también pueden crear sus propias listas para dormir, y llegarás a ellas por medio de la búsqueda mencionada. Puede que alguien del otro lado del mundo tenga exactamente los mismos problemas para dormir, y haya encontrarlo, mucho antes que tú, la melodía perfecta para hacerlo.

Los gustos son tan inmensos alrededor de la República, del continente o del mundo, que incluso se pueden escuchar listas de reproducción denominadas "Dormir con música de Minecraft", un juego que a todos los gamers y no tan gamers ha divertido por horas, pero que no sabías que podía funcionarte para otra cosa. Si te relaja en el día a día, podría hacerlo en la noche.

O por el contrario, en caso de que tú mismo hayas encontrado la música o sonidos ambientales perfectos para dormir plácidamente, entonces puedes compartir tu lista de reproducción con todo el mundo. Simplemente debes ir a tu perfil, escoger la playlist que has hecho durante los últimos meses y ponerla en modo público.