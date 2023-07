Solo para brillantes, trata de no perder la calma antes de hallar el error en los números en poco tiempo

Los acertijos visuales siguen popularizándose en la red y son cada vez más usuarios los que eligen resolverlos con fines de entretenimiento. Pero además de tomarlos como algo recreativo, los lectores aprovechan para estimular los procesos cognitivos y poner a prueba su destreza visual.



¿Puedes encontrar el error en la imagen con números?

El reto con bajo nivel de dificultad plantea una imagen con un fondo claro y una secuencia de números. Esta comienza con el 1 y finaliza con el 15. A simple vista puede parecer que esta serie no esconde ningún error, pero hay uno oculto que debes encontrar en menos de 3 segundos.

Muy pocas personas han podido descifrar qué es lo que está mal o no corresponde en la siguiente imagen. Solo los individuos más astutos han podido hallar la resolución. Al ser de dificultad baja, el acertijo se puede resolver en pocos segundos, pero sólo los cerebros más entrenados lo harán.

Encuentra el error en la imagen. Fuente: Pinterest

Si has podido encontrar el error… ¡Felicitaciones! Tienes una gran habilidad visual y tu cerebro responde rápido a los estímulos de este tipo. Pero si no has encontrado lo que está mal en la imagen, a continuación podrás conocer la resolución del desafío.

Aquí se encuentra el error, en el diseño del número 11. Fuente: Pinterest

Si bien la imagen presenta una secuencia de números, el error no está en ellos específicamente. Lo que está mal dentro de la serie es el tamaño y la fuente del N° 11. Tal como se puede ver en la ilustración, estas dos cifras tienen un diseño diferente a las demás. Si quieres mejorar tus tiempos en estos retos, puedes seguir entrenando tu cerebro con ejercicios similares.