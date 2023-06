Sólo para mentes brillantes, trata de no perder la calma antes de hallar el número camuflado en poco tiempo

Muchos de los acertijos visuales populares en la red se caracterizan por presentar el desafío de tener que encontrar algún objeto, figura, letra, número u otro elemento que esté escondido. Estos ejercicios son ideales para poner a prueba la observación en detalle.

Pero además de este tipo de retos, existen los que son más complicados y donde interviene puramente la capacidad de la vista. Uno de los casos es el que se presenta a continuación. Muy pocas personas han logrado resolver este acertijo de nivel difícil.

¿Qué número ves en la imagen?

En esta imagen predominan tres colores: gris, blanco y negro. Las figuras distinguibles parecen ser líneas rectas y rectángulos pequeños. Pero dentro de la composición se encuentra un número que tiene dos cifras. Este puede estar ubicado en cualquier parte.

Como pista para este desafío visual, diremos que tienes que observar detalladamente y concentrarte mucho en la imagen. Si es necesario, mira de cerca, mira de lejos, mira de costado o en todas las direcciones posibles. La búsqueda de las dos cifras te pondrán al límite de tus habilidades cognitivas.

¿Cuál es el número que está escondido? Fuente: Pinterest

La visibilidad en este caso no es tan clara como otros acertijos que hemos propuesto. La gama de colores y la distribución de los elementos hace que se torne difícil llegar a descubrir el número oculto. Si puedes resolverlo en menos de 6 segundos, entonces tienes una destreza visual realmente impecable y entrenada.

Resolución del acertijo visual. Fuente: Pinterest

En el caso de que no hayas podido encontrar el número oculto, entonces debes saber que era el 21. Este reto está pensado para entrenar la vista y las perspectivas. Si has tardado más en encontrarlo o no has podido resolver la incógnita, te desafiamos a seguir intentando con nuevos acertijos visuales.