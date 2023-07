Pobre y lesionado: compra pantalla de 65 pulgadas y decide trasladarla en motocicleta, el resultado es desastroso

El pasado fin de semana un video se hizo viral en redes sociales en el cual se muestra el momento exacto en el que un par de hombres entusiastas trasladan una enorme pantalla de 65 pulgadas recién comprada a bordo de una motocicleta, sin embargo, en algún momento de su trayecto pierden el equilibrio y su flamante compra termina en el suelo, por lo que las imágenes causaron furor en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Estos hechos ocurrieron en una de las calles de la provincia argentina de Corrientes y según los reportes de diversos medios locales, el momento ocurrió hace un par de semanas atrás, pero debido a que el momento resultó sumamente cómico ha logrado mantenerse en las listas de tendencias en plataformas digitales, por lo que gracias a ello las imágenes han llegado a otras latitudes en el mundo.

Este video fue capturado por el copiloto de un automóvil que circulaba detrás de los motociclistas que transportaban la enorme pantalla de 65 pulgadas, lo cual, le pareció un hecho sumamente curioso, por lo que comenzó a grabarlos sin pensar que metros más adelante captaría en primera fila la desgracia que más tarde se haría viral en redes sociales.

En las imágenes difundidas se puede ver que a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje un hombre sostenía con todas sus fuerzas una enorme pantalla de 65 pulgadas, sin embargo, en algún momento el conductor de dicho vehículo hizo una maniobra que provocó que el copiloto perdiera el equilibrio por lo que terminó tirando su flamante y valiosa carga, la cual, según reportan medios locales, tiene un valor aproximado de 260 mil pesos argentinos, es decir alrededor de 17 mil pesos mexicanos.

Cabe mencionar que, en cuanto el hombre comenzó a perder el control del televisor, se aferró con todas sus fuerzas a la caja para tratar de que no se impactara fuertemente contra el asfalto y contra todo pronóstico logró que la caída del aparato electrónico fuera suave, sin embargo, no contaba con que su propio peso le jugaría una mala pasada y terminó cayendo sobre la pantalla, aunque hizo todo lo posible por quitarse de inmediato.

El hombre logró que la caída de la pantalla fuera suave, pero su cuerpo cayó encima de ella. Foto: TW: @ArgentinaVerde_

La caída del hombre y de su televisor causó sorpresa y asombro en la persona que grabó el video, en el cual, se pudo ver que aparentemente nadie salió lesionado ni la pantalla sufrió daños graves, por lo que según reportan, los involucrados recogieron su carga y continuaron su camino.

Video de caída se hace viral y buscan al dueño de la pantalla

Tras la publicación del video, las imágenes se hicieron virales en muy poco tiempo y a algún internauta se le ocurrió musicalizar el momento de este accidente con un fragmento de la canción de José Luis Perales llamada “Un velero llamado libertad”, la cual, se hizo famosa por la frase “Y se marchó…” y este hecho hizo que el asunto se tornada sumamente gracioso, por lo que siguió circulando en redes con mayor fuerza.

Un gerente de la marca del televisor ya busca a los involucrados en este video viral. Foto: TW: @GerenteDeNoblex

Si bien en video a la mayoría le pareció gracioso, algunos internautas se lanzaron contra los compradores de la pantalla pues los criticaron por querer ahorrarse el dinero del flete, asimismo otros cuestionaron sus habilidades intelectuales pues les cuesta trabajo pensar cómo es que les pareció buena idea transportar una pantalla a bordo de una moto.

Por otro lado, un gerente de la marca de la pantalla inició una búsqueda de los hombres que sufrieron este accidente y aunque no indicó el motivo por el que quiere reunirse con ellos cientos de internautas comenzaron a especular que quiere remunerarlos por la publicidad gratis que le hicieron a la marca, no obstante, todavía no han dado con los involucrados.

