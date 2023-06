VIDEO | Exorcismos, amarres y limpias: esto es lo que hacen en el Mercado de Sonora

En la Ciudad de México conviven muchas creencias que lejos de considerarse buenas o malas, representan el sincretismo que existe en un lugar donde personas de muchas partes de la República y del mundo, llegan para establecerse; es así como distintas formas de fe se manifiestan y es justo esta diversidad la que da lugar a la magia que se manifiesta a través de brujas y brujos que han estudiado el mundo espiritual por muchos años.

Ahora bien, cuando se habla de los famosos "trabajos de brujería", la mayoría de los chilangos piensa inmediatamente en el Mercado de Sonora que ubicado en la colonia Merced Balbuena se ha convertido en un referente para conseguir los insumos necesarios para realizar limpias, endulzamientos, amarres e incluso exorcismos, así como figuras de diversas deidades, tablas ouija y cualquier elemento necesario para realizar un ritual y debido a estas particulares ventas, personas como la youtuber Eva Beristán se han dado a la tarea de conocer su interior y las historias que muchos de los locatarios cargan consigo.

¿Qué se encuentra en el Mercado de Sonora?

El Mercado de Sonora, ubicado en la Ciudad de México, es un mercado reconocido por su enfoque en productos relacionados con la brujería, esoterismo y curanderismo y aunque el mercado cuenta con una amplia variedad de artículos, servicios y tradiciones, las personas que lo conocen buscan principalmente:

Hierbas medicinales : el mercado ofrece una gran variedad de hierbas medicinales utilizadas en la herbolaria tradicional mexicana, estas hierbas se utilizan para diversas finalidades, como aliviar dolencias, tratar enfermedades y promover la salud.

: el mercado ofrece una gran variedad de hierbas medicinales utilizadas en la herbolaria tradicional mexicana, estas hierbas se utilizan para diversas finalidades, como aliviar dolencias, tratar enfermedades y promover la salud. Amuletos y talismanes: se pueden encontrar amuletos y talismanes de diferentes culturas y tradiciones. Estos objetos suelen estar destinados a atraer la buena suerte, protección y energía positiva.

Además de esto también venden deliciosa comida, ropa y maquillaje.

Fotografía: Cuartoscuro.

Veladoras y velas : existe una amplia selección de veladoras y velas con propósitos específicos, cada una tiene un color y una intención asociados, como el amor , la prosperidad, la salud , la protección , entre otros.

: existe una amplia selección de veladoras y velas con propósitos específicos, cada una tiene un color y una intención asociados, como el , la prosperidad, la , la , entre otros. Tarot y adivinación: en el mercado se encuentran lectores de tarot y expertos en diversas formas de adivinación, por lo que se ofrecen servicios de lectura del tarot, lectura de cartas , numerología y otros métodos de consulta y orientación espiritual.

y expertos en diversas formas de adivinación, por lo que se ofrecen servicios de lectura del tarot, , numerología y otros métodos de consulta y orientación espiritual. Ingredientes para rituales: también se venden diversos ingredientes utilizados en rituales y prácticas espirituales, estos pueden incluir sahumerios, inciensos, aceites esenciales, hierbas, velas rituales de diferentes colores y otros accesorios relacionados.

También se ofrecen trabajos de magia blanca y magia negra.

Fotografía: Cuartoscuro.

Los rituales del Mercado de Sonora

Eva afirma que en este lugar no sólo se encuentran los insumos para realizar trabajos tanto de magia blanca como de magia negra, sino que los mismos locatarios son capaces de realizarlos usando principalmente figuras religiosas como ángeles para realizar los pedidos que les hacen los clientes, este es el caso de la señora Josefina Mendoza quien lleva 40 años trabajando entre los pasillos del mercado y quien afirma haber sido curandera en su otra vida, por lo que tiene un talento innato para la magia blanca.

En medio de su local que se encuentra repleto de distintas figuras, veladoras y hiervas cuenta que siento mucho respeto hacia la oscuridad, pero sabe que ella no podría trabajar con ella ya que su magia es completamente luminosa y destinada para hacer el bien. Usando las veladoras como principal elemento, lo que más le piden son trabajos para conseguir el amor siendo los amarres uno de los más pedidos, pero más allá de cómo realice estos pedidos, doña Josefina afirma que es la fe de las personas lo que hará que el ritual sea efectivo.

La señora Josefina sólo se dedica a realizar trabajos de magia blanca, rechazando por completo la magia negra.

Fotografía: YouTube/Eva María Beristán.

Caminando algunos locales más allá, Eva encontró a otra locataria que lleva más de 60 años en el mercado ya que desde que estaba dentro del vientre de su madre ha recorrido aquellos pasillos; Luz Eva Rangel se dedica a trabajar con brujería china, mexica, oaxaqueña, Palo Mayombé y Santería y afirma que entré los pedidos más comunes se encunetran las personas que buscan hacerle daño a sus propios familiares debido a la envidia, ella considera que este acto es de los más inhumanos que se pueden realizar, pero dado que es su trabajo los realiza pidiendo permiso a las deidades.

Si la persona aún así quiere realizar el trabajo, Luz Eva explica que se le regresará un karma por tal acción, teniendo que protegerse constantemente de ello.

Fotografía: YouTube/Eva María Beristán.

Exorcismos en el Mercado de Sonora

Más allá de aquellos amarres y doblegamientos, entre los pasillos del Mercado de Sonora también se gestan otro tipo de rituales como son los exorcismos y la locataria Karina es una de las pocas que se especializa en ello ya que su misión ha sido la de ayudar a los demás, pero para ello se necesita "tener los pies bien plantados" y la fe necesaria para poder enfrentar las energías negativas que se presentan, por lo que su aprendizaje ha sido duro.

Con la seguridad que sólo ella conoce le cuenta a Eva que desde muy pequeña era llevada a cerros, panteones, cuevas y ríos para conocer a lo que se enfrentaría y explica que después de ver brujas en forma de bolas de fuego, ser acechada por los entes en el panteón y sentir cerca a la llorona, el miedo a las fuerzas oscuras comenzó a desaparecer, lo que le dio la fuerza necesaria para realizar los exorcismos.

Aunque no son como las películas lo han mostrado, dice que tarda hasta una semana en recuperarse después de realizar un exorcismo.

Fotografía: YouTube/Eva María Beristán.

Del mismo modo, Karina explica que el ser bruja o brujo no es cualquier cosa ya que se debe tener un don para manejar las energías (tanto buenas como malas) con las que se trabajan y afirma que incluso es peligroso jugar con la famosa Ouija ya que si no sabes hacerlo las entidades llegarán a tu vida y no podrás regresarlas a su plano, por lo que es importante tomarse en serio cualquier ritual y evitar hacerlo si no se tiene la experiencia necesaria.

Es así como las locatarias que llevan años de experiencia afirman que si se requiere de algún trabajo es necesario acudir con alguien que realmente sepa lo que está haciendo para así evitar que haya más daños y aunque todas ellas trabajan con luz saben que si en algún momento alguien pide un trabajo de magia negra, el karma que llegará tanto a la persona que lo pide como a quien lo realiza será muy negativo, por lo que es mejor no hacerlo.

