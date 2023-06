Julio César Chávez Jr recayó en las drogas, no sabe ni qué se tomó

Julio César Chávez Jr reapareció tras varias semanas de aquel inquietante video compartido en redes sociales con el que arremete contra su padre y su familia. El boxeador se dijo arrepentido y detalló que en esta ocasión tomó un producto diferente del que no quiso dar más detalles y por el que no recordaba sus declaraciones al día siguiente.

En entrevista para el programa de YouTube “No puedes jugar boxeo”, Chávez Jr admitió haber tenido una recaída hace poco tiempo, algo que ha afectado su prometedora carrera en el boxeo y la relación con su familia que una vez más lucha por ayudarlo. Antes el pugilista había estado un año en un centro de rehabilitación.

“Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué ni cómo porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así, no recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma”, indicó.

Sobre su padre, el campeón Julio César Chávez, señalo que en los últimos días ha sido duro con él y pese a ello desea que mejore su relación: “Me gustaría estar bien para hacer un buen equipo, que nos podamos comunicar entre los dos. Lógicamente que él ande conmigo va a ser muy importante, sería muy bonito que tuviéramos que ver muchas cosas”.

Julio César Chavez habla sobre su hijo

Tras la transmisión en vivo realizada por “El Jr” en redes sociales, en la que aseguraba que su familia quería reingresarlo a una clínica de rehabilitación para quitarle su fortuna y sus bienes, fue su padre quien habló de lo que estaba ocurriendo con el también boxeador y del producto que había ingerido.

“Julio sufre de depresión, se tomó un ansiolítico. Tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás, ¿me entiendes? Cuando uno deja una adicción, haz de cuenta que volvió a consumir, pero sin consumir, simplemente tomó ansiolíticos y eso lo hizo detonar y empezó a psicotizar y a hablar puras pend****”, dijo el boxeador en entrevista con David Faitelson.

Añadió que siempre estará dispuesto a ayudar a sus hijos, pues entiendo la situación por la que estaba pasando en su lucha contra las adicciones: “Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida”.