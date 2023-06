“Reviven” a John Lennon con inteligencia artificial para la última canción de The Beatles

Una vieja grabación realizada por John Lennon en 1978, dos años antes de su trágica muerte, se convertirá en la última canción que oficialmente será parte del canon de temas de The Beatles.

Gracias a la inteligencia artificial, “Now and then”, un boceto de canción que Lennon realizó sentado frente a su piano en Nueva York, años después de la ruptura del grupo, fue rescatada y será complementada por Paul McCartney.

“Fuimos capaces de extraer la voz de John y tenerla pura mediante esta inteligencia artificial, así que podemos mezclarla con la grabación de la forma en la que se hace habitualmente. Eso te da cierta libertad de acción”, señaló el exBeatle en una entrevista concedida a la BBC.

De acuerdo con McCartney, la canción podrá ser publicada en este año y se tratará del último tema firmado bajo el nombre de The Beatles, grupo cuya disolución marcó un antes y un después en la música mundial.

De “Get Back” a “Now and then”

La idea de retomar la idea de Lennon para crear la última canción del grupo nació cuando el cineasta Peter Jackson estaba trabajando en la remasterización del documental “Get Back”, que muestra los últimos días de The Beatles.

McCartney señala que Jackson le comentó que, empleando inteligencia artificial, podía extraer la voz de la grabación hecha de forma casera por Lennon en un cassette y entregada por Yoko Ono al músico tras la muerte de su gran amigo.

“Cuando decidimos hacer lo que será la última grabación de The Beatles, elegimos un demo en el que John estaba trabajando y lo terminamos. Será publicado este año”, detalló Paul McCartney quien, junto a Ringo Starr, son los sobrevivientes del grupo.

No es la primera vez que se realizan temas inéditos de The Beatles usando grabaciones de John Lennon. Anteriormente, las pistas “Real love” y “Free as a bird”, fueron completadas para la presentación de la famosa “Antología” de la banda, lanzada en 1995.

Sobre los alcances de la inteligencia artificial, McCartney se muestra optimista.

“Hay un lado bueno y otro que da bastante miedo, así que solo debemos ver hacia dónde nos lleva”, concluyó.