Muere a los 81 años Chas Newby, exbajista de The Beatles

Chas Newby, bajista que tocó con la agrupación británica The Beatles cuando era joven, murió este martes a la edad de 81 años. Hasta el momento se desconocen las causas. El músico también tocó con John Lennon en su primera banda, The Quarrymen

El también ex baterista del "cuarteto de liverpool", Pete Best, que estuvo con la banda antes de que ganara fama mundial, escribió en Facebook que estaba "absolutamente devastado al escuchar la muy triste noticia" del fallecimiento de Newby.

“Muchos de ustedes lo conocerán por tocar el bajo tanto para The Beatles como [décadas más tarde con] The Quarrymen, pero para nosotros era un Chas relajado con una gran sonrisa. Realmente lo extrañaremos. Siempre en nuestros pensamientos. Dios te bendiga Chas”, escribió.

¿Quién era Chas Newby, exbajista de The Beatles?

Charles Newby nació el 18 de junio de 1941 en Blackpool, Inglaterra. Fue el bajista de The Beatles en varios conciertos en diciembre de 1960, mientras Stuart Sutcliffe todavía estaba en Hamburgo. Cuando la agrupación regresó de Alemania necesitaban un bajista y Pete Best sugirió a Chas, quien había estado con "The Black Jacks" y aunque asistía a la universidad fue por estar de vacaciones que accedió.

Newby apareció con The Beatles en cuatro compromisos, en diciembre de 1960, y aunque John le pidió que fuera a Alemania Occidental para el segundo viaje el músico decidió regresar a la universidad. Después de que Lennon y George Harrison se negaran a cambiar al bajo, fue Paul McCartney, que anteriormente tocaba la guitarra y el piano, el que se convirtió en el bajista de la banda.

Chas enseñó matemáticas en Droitwich Spa High School en Droitwich Spa y más recientemente vivió en Alcester, Inglaterra, donde tocó en un grupo de caridad, los "Racketts". Desde 2016 había estado actuando como miembro de "Quarrymen".