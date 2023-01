El día que John Lennon tuvo un avistamiento OVNI mientras engañaba a Yoko con otra mujer

John Lennon fue uno de los talentosos artistas que no tuvo reparo en admitir que tuvo un encuentro cercano con el fenómeno OVNI (Objeto Volador No Identificado), pero su historia fue más allá del extraño escándalo sobre la posibilidad de que hay vida afuera del planeta Tierra para recaer además en un tema de poliamor, de infidelidad calificado por muchos en donde Yoko Ono figuraba como la víctima en un contexto machista que limitaba la historia detrás de aquella inusual y aterradora experiencia.

Uno de los casos más recientes fue cuando el también británico Robbie Williams incluso pausó su carrera musical para estudiar el fenómeno extraterrestre luego de asegurar que tuvo tres encuentros con OVNIs. Previo, el propio Rey del Rock, Elvis Presley afirmaba que tenía fuertes conexiones con extraterrestres, mientras que el camaleónico David Bowie, juraba haber sido testigo de avistamientos OVNI.

Pero el caso del cantante del cuarteto de Liverpool sucedió el 23 de agosto de 1974 cuando esa noche estaba en su apartamento en Nueva York y de pronto comenzó a visualizar una rara forma que parecía estaba flotando a las afueras de su balcón donde el frontman de The Beatles estaba en compañía de una mujer que no era su esposa Yoko.

Lennon estaba junto con May Pang, una joven neoyorkina de 22 años de edad hija de migrantes chinos con la que estaba completamente desnundo mientras estaba recostado cerca del balcón del departamento. El cantante y Ono durante ese tiempo se habían dado un espacio para que las fracturas del matrimonio sanar, por lo que Yoko había dado el consentimiento para que su marido estuviera en contacto con Pang, tal como ella misma lo contó para el medio británico The Telegraph:

"Necesitaba descansar, necesitaba espacio. May Pang era muy inteligente, una mujer atractiva y extremadamente eficiente. Pensé que ambos estarían OK”, dijo Yoko Ono.

Aquel periodo de descanso entre la artista plástica y el famoso compositor se conoce como Lost Weekend (Fin de semana perdido), un plan que justo pasó de un fin de semana a 18 meses durante el cual el autor de “Jealous Guy” logró componer canciones para tres álbumes de estudio, pero que sufrió excesos en el consumo de drogas y alcohol.

El encuentro cercano de John Lennon con un OVNI

Aquella noche de agosto de 1974, John Lennon afirmó recordar a la perfección que estaba totalmente en sus cinco sentidos al estar sobrio y sin resaca producido por el licor, cuando de pronto el cantante vio en el cielo un objeto con bombillas que prendían ya apagaban, así lo describió en la revista Interview.

El exBeatle contando su aterradora anécdota. Foto: Especial

“Estaba acostado, desnudo sobre mi cama, cuando tuve este impulso. Así que fui hacia la ventana… Allí, cuando giré la cabeza, sobrevolando sobre el edificio de al lado, no más de 30 metros, estaba esta cosa con bombillas eléctricas que se encendían y apagaban alrededor de la base, y una luz roja brillante no parpadeante en la parte superior. ‘¡Esto es cosa de Nixon!’ me dije a mí mismo”, señaló el exBeatle.

En un video compartido en YouTube, Lennon explica más o menos todo el proceso por el que pasado "Vi un OVNI… el objeto redondo era negro o gris en medio, con luces blancas parpadeantes alrededor… lo que me llamó la atención es que no hiciera ruido, y que pudiera oír la carretera que tenía debajo con todos los coches pasando. Entonces caí, ‘Oh, no es un helicóptero, debe ser un globo”, dijo Lennon. “Pero estaba tan cerca del tejado que era imposible que fuera un globo”.

La experiencia de Lennon fue corroborada por su propia amante que estuvo presente en el momento del avistamiento. "No despegué mis ojos del objeto, pero grité a una amiga que estaba en otra habitación. ‘Ven y? mira esto’. Mi amiga vino corriendo y fue testigo conmigo. No había nadie más", afirmó la mujer,

Lennon escribiría su avistamiento en una canción que saldría como un sencillo de su álbum póstumo “Milk and Honey”, la pieza se llama Nobody told me y señala: “Esa noche, en la cama, seguimos hablando del OVNI. “esa noche, en la cama, seguimos hablando del OVNI. Justo antes de caer dormido, John dijo suavemente, ‘Ojalá, nos hubiera llevado a los dos lejos’. Ojalá, nos hubiera llevado a los dos lejos’”, redactó el músico.

