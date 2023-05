Critican a mujer por el outfit que eligió para ser madrina de bautizo

Una mujer fue muy criticada por el outfit que eligió para ser madrina de bautizo, ya que usuarios de redes sociales consideraron que su vestimenta no era la apropiada para una ceremonia religiosa, aseguraron que eligió algo muy provocativo e informal para la ocasión.

Aseguran que viste muy provocativa Foto :Especial

La fémina compartió el video de su vestuario visiblemente emocionada, en la grabación de 14 segundos se aprecia como está parada frente al espejo grabando con su celular, porta una minifalda blanca y una blusa con un escote pronunciado de color blanco, acompañó la vestimenta con unas sandalias.

"¿Vestido de fiesta?, pero en el burdel o prostíbulo", "yo he ido a esas fiesta, siempre hay una pista, muchos espejos y un tubo en medio", "entre menos ropa más irrespetuosos y atrevidos los hombres con estás chicas , y después no se quejen que las traten como prepagos", "mi humilde opinión es que no es necesario enseñar todo para verte sexy, ella es hermosa" fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas. Algunos medios aseguraron que debido a las críticas la mujer decidió desistir de ser madrina, se desconoce en qué estado del país ocurrió.

¿Qué es el bautismo?

"El Bautismo es el Sacramento de la salvación, un encuentro con Dios que nos limpia del pecado y nos hace verdaderos hijos de Dios, compartiendo su propia vida divina", señala la Comunidad Católica Romana de Attleboro. Es un regalo que se ofrece a todos los que creen y a los hijos de familias de fe "desde sus primeros días, la Iglesia ha bautizado a adultos y niños porque es la única forma ordinaria en que Dios ha revelado que podemos recibir la gracia de la salvación a través de esta participación en la muerte y resurrección de Jesucristo"

El bautismo es el primero de los tres Sacramentos de Iniciación. Los otros dos son la Confirmación y la Sagrada Comunión. Los niños generalmente reciben los otros Sacramentos de Iniciación después de alcanzar los 7 años y antes de los 16.

El papel de los padrinos

Es una costumbre antigua y también un requisito de la ley de la Iglesia que cada nuevo Cristiano tenga al menos un patrocinador, tradicionalmente llamado padrino, que “junto con los padres presenta un bebé para el bautismo. Un patrocinador también ayuda a la persona bautizada a llevar una vida Cristiana de acuerdo con el bautismo y a cumplir fielmente las obligaciones ”de esta nueva vida.

La ley de la Iglesia y nuestra diócesis proporcionan pautas para las calificaciones para servir como padrino. La razón de estos requisitos es asegurarse de que el nuevo Cristiano tendrá el apoyo que necesita de su patrocinador, quien se comprometerá a orar por ellos y ayudarlos mientras se preparan para otros sacramentos y buscan vivir su bautismo a lo largo de su vida.

