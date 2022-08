"A las mujeres les gusta manipular": sacerdote arruina una boda con indignante sermón I VIDEO

Las bodas suelen convertirse un acontecimiento de gran importancia no solo en la vida de los futuros esposos sino también de sus respectivas familias, amigos e incluso para sus invitados, quienes a su vez se vuelven testigos del enlace. Por ello muchos graban o toman fotografías para tener recuerdos de este tipo de momentos tan especiales.

Sin embargo, a veces estos recuerdos no siempre prevalecen como los mejores, o como aquellos que se esperaba conseguir; así le ocurrió a una TikToker que acudió como invitada a la ceremonia religiosa en la que una pareja contraería matrimonio. La joven grabó con su celular algunos momentos de la boda, en la cual el sacerdote terminó arruinando la misa con su sermón.

En el video, publicado en TikTok, la joven captó parte del discurso que el padre brindó durante la ceremonia y dejó sorprendidos a los internautas, ya que el religioso no se guardó nada y se fue en contra de las mujeres, quienes aseguró "les gusta manipular" a sus esposos, "todas los han manipulado", declaró el sacerdote en plena omilía.

Padre arruina boda con su sermón y juzga a las mujeres de manipuladoras

La usuaria de TikTok Madi Molina (@madimol), originaria de Nuevo Léon, decidió publicar en esta red social un video de lo que atestiguó como invitada a la ceremonia religiosa, para la cual se cobró una "aportación voluntaria" de 5 mil 500 pesos, refirió.

La feliz pareja de casados. FOTO: Especial

La joven aseguró que el padre quizo comenzar con la misa aunque su novio no estuviera presente, ya que al parecer había ido a investigar por qué la iglesia se encontraba aún cerrada. Al parecer la novia le solicitó al religioso que lo esperaran un poco: "La misa comienza a las 4 con novio o sin novio", fue la respuesta que dio, por lo que ella tuvo que entrar acompañada de su papá al altar.

El padre decidió comenzar la misa sin la presencia del novio. FOTO: Especial

Una vez que la pareja estaba lista, el sacerdote parecía decidido a arruinarles ese momento tan importante; ya que durante la ceremonia comenzó a realizar comentarios desafortunados, mismos que provocaron la incomodidad de los novios. Primero, les preguntó qué significaba para ellos matar, para enseguida asegurar que los hombres tenían un cerebro pequeño.

El papá de la novia fue quien la acompañó hasta el altar. FOTO: Especial

Para rematar, aseguró que las mujeres aprovechaban para manipularlos: "A las mujeres les gusta manipular, todas han manipulado a sus esposos, no me lo manipules (...) Las mujeres tienen esta enfermedad de despreciar a sus esposos, las mujeres nos van arrastrando, no nos tratan como iguales", declaró el sacerdote.

La TikToker, quien aparece por momentos en el clip, aseguró que estos comentarios le habían disgustado mucho ya que esperaba un mensaje de amor de su parte hacia la futura pareja de esposos. Además, indicó que no le puso un alto al religioso ya que no deseaba hacer un escándalo en la iglesia y empeorar la situación, ya de por sí bastante tensa.

El sacerdote realizó comentarios considerados desafortunados. FOTO: Especial

El sermón del sacerdote no solo terminó por incomodar a la TikToker sino a todos los invitados. Una vez que Madi Molina decidió publicar el clip en TikTok, la grabación se convirtió en un éxito total y las reacciones de los usuarios se multiplicaron con los minutos. Hasta el momento el video compartido en esta red social ya superó los 42 millones de reproducciones.

El comportamiento del sacerdote provocó duros comentarios de parte de los internautas y hubo hasta quienes aseguraron haber tenido experiencias similares: "Cómo arruinarte el día más feliz en segundos"; "Me enoje y ni fue mi boda"; "Te cobraron y ni decoraron la iglesia" y "No sé por qué los padres son así, se supone que es un día especial a una amiga le hicieron lo mismo", fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios.

