Hombre compra anillo de compromiso a su novia y tardará 3 años en pagarlo: VIDEO se vuelve viral en TikTok

Un usuario de TikTok decidió compartir en esta red social una de las noticias más importantes que había tomado en su vida: pedirle matrimonio a su novia, y para ello tuvo que comprar el anillo de compromiso correspondiente, sin embargo, primero acudió a una tienda departamental para pedir un crédito, el cual terminaría de pagar en 3 años.

El usuario, identificado como @vitolin_, publicó un video en donde contó los planes que puso en marcha para conseguir su objetivo, y su reacción ante la cantidad de comentarios negativos que recibió por haber accedido a solicitar un crédito a un plazo de 3 años para comprar el anillo de compromiso; los usuarios se le fueron encima y el video se volvió viral en internet.

Vitolin aseguró que una vez que decidió pedirle matrimonio a su pareja se encaminó hacia una sucursal de la cadena Coppel con el firme objetivo de tramitar un crédito para comprar el anillo de compromiso, el cual adquirió en pagos. Con lo que no contaba es con la cantidad de críticas que recibió par parte de los internautas, quienes a su vez no daban crédito a la decisión que el TikToker acaba de tomar.

Joven compra anillo de compromiso y lo pagará en 3 años; lo tunden en redes

"Fui a Coppel y tenían una colección de 3 anillos de compromiso (...) Elegí el único que había de la medida que buscaba; y pensar que solo pagaré 78 pesitos por 156 semanas (3 años)", comentó el usuario Vitolin en la grabación. Como respuesta le llegaron decenas de comentarios de sorpresa e incredulidad por parte de los internautas.

El TikToker acudió a una tienda para pedir un préstamo y poder comprar eu anillo de compromiso. FOTO:Especial

Las críticas, los reproches y las burlas fueron sumando conforme pasaban los minutos y el video se viralizaba en redes; hubo quienes incluso le aseguraron que con ese plazo que eligió para comprar el anillo, con seguridad se iba a divorciar antes de terminar de pagarlo.

El éxito de la grabación fue rotundo y hasta el momento ya ha sido compartido en diferentes redes sociales, tan solo uno de los posts superó los 3 millones de reproducciones. Ante la avalancha de críticas, el TikToker decidió subir otro clip en el cual reconoció que las burlas y los comentarios negativos realmente lo habían hecho sentir mal.

El joven recibió muchas críticas y burlas por parte de los usuarios, mismas que lo hicieron sentir mal. FOTO: Especial

Además admitió que no tiene trabajo y su novia está embarazada, sin embargo, pese a todo él quería cumplirle el sueño de regalarle el anillo de compromiso a su pareja. Como era de esperarse, y por si el joven aún dudaba de ello, de nueva cuenta los usuarios lo tundieron por su sinceridad y por lo que, consideraron, como una absurda decisión de compra.

"Sin chamba, con bebé en camino y con deudas, está cañón, decía mi abuela que de amor no se come y al principio romantizamos estás circunstancias", le comentó un usuario, mientras que otras internautas lo felicitaron por cumplir el sueño de su novia a pesar de la complicada situación financiera que vive:

El novio publicó una foto en donde se le ve pidiéndole matrimonio a su pareja. FOTO: Especial

"No debes sentirte mal, tú con poco le das un anillo, ese anillo vale más que cualquier otro" y "No te sientas mal, cuantas anhelamos ese sueño y no importa de donde venga si no el detalle", le respondieron. "Mucha gente dijo que para cuando lo terminara de pagar ya estaría divorciado. Trabajo en los semáforos para poder pagarlo lo más pronto posible, pero me hace sentir mal todos los comentarios que recibí", comentó el joven en su video.

Los comentaros no han cesado y ya hubo quienes incluso le comentaron al TikToker que de amor no se vive y que lo mejor que debió haber hecho fue guardar ese dinero para los gastos del bebé que ya viene en camino. Finalmente el joven publicó una foto en donde se le ve pidiéndole matrimonio a su novia en un parque y aseguró que ella aceptó: "Ella no lo podía creer, estaba feliz de ver todo lo que hice por ella (...) Mucha gente me criticó cuando publiqué que saqué a crédito el anillo, pero definitivamente valió la pena", concluyó el novio.

SIGUE LEYENDO:

Don Rogelio ofrece concierto en Feria de Fresnillo con lleno total y arrasa la red: "Un señorón", le reconocen

Tiktokera se viralizó por advertir las consecuencias de usar OnlyFans: "No te toman enserio"

Princesa Diana: Esto es lo que queda de Lady Di a 25 años de su muerte que exhibió el lado oscuro de la corona