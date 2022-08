Tiktokera se viralizó por advertir las consecuencias de usar OnlyFans: "No te toman enserio"

TikTok, la red social más importante y popular del momento, se ha convertido en uno de los espacios donde las personas pueden mostrarse como son, e incluso algunas hasta cuentan la historia que los ha llevado a recorrer los caminos del amor, del desamor, del desempleo, del éxito u otras intimidades que sus fanáticos les piden.

Una de ellas, quien se hace llamar Génesis Sarabia, advirtió a través de sus redes sociales que hay cosas negativas de abrir una cuenta de OnlyFans, la plataforma de contenido exclusivo más exitosa del momento, y de las que nadie le habló hasta el momento en que se vio frente a ello.

"Nadie me preguntó, pero siento necesario la verdad, o el detrás de hacerte una cuenta en OF", dijo la modelo. Además, aseguró que estaba por cumplir un año dentro de la plataforma. "Me siento con la responsabilidad, pues no he visto nadie que lo diga. Está cool, pero hay un tema también", advirtió antes de iniciar con la lista.

Aseguró que una de las peores cosas es encontrar en la calle a quienes han comprado tu contenido. Crédito: Tiktok / @nenirrisarabia

Las desventajas de utilizar OnlyFans

En su experiencia, cuando vives en una ciudad pequeña como ella, quien reside en Mazatlán Sinaloa, te puedes llegar a encontrar con gente en la calle, la oficina o en Uber, que te conoce, te ha visto o que incluso ha comprado contenido. "Está de la chingada", dijo, pues le han llegado a proponer que no le paguen viajes a cambio de que les enseñe.

"Ir al súper o al cine o a la calle, siento personalmente, a pesar de que llevo un chingo en terapia, siento que todo el mundo me está viendo", aseguró como segundo punto, y agregó que las vibras mientras camina es de que voltean a verla para luego murmurar entre ellos.

También agregó que hay diversos peligros en cuanto al contenido, pues a pesar que existe la Ley Olimpia en el país, hay gente a la que no le importa, y llegan a utilizar las fotografías en cosas y situaciones para las que no fueron tomadas, y a pesar de que se trata de contenido privado.

En un penúltimo punto, aseguró que si tu familia está enterada, seguro habrá una gran discusión, pero si no lo saben y se enteran por fuera, entonces enfrentarás el debate también, por lo que deberías estar preparada o preparado para enfrentarlos, a pesar de que hay grandes historias de éxito.

Por último dijo, "hay cosas malas una vez que te haces la cuenta, las personas a no te toman enserio y hablan mal de ti (...) te minimizan". Su video acumula hasta el momento 2.6 millones de reproducciones, 197 mil reacciones de "Me gusta" y poco más de 4 mil 200 comentarios de los usuarios de TikTok.

Historias de éxito en OF

Pero no es la única tiktokera que ha sacado a relucir la historia de éxito que hay en OnlyFans. De hecho, ha sido semillero de personajes con gran relevancia en el mundo de la farándula y el entretenimiento. Una de ellas es Karely Ruiz, de hecho, una de las influencers mejor pagadas dentro de OF, seguida, por ejemplo, por la ex conductora del programa matutino Hoy, Yanet García, quien ahora se dedica a ello con exclusividad.

A la lista de las que más dinero ganan gracias a esta red social, está la mexicana Dulce Soltero, de 32 años y oriunda del estado de Chihuahua; y por último, aunque no me nos importantes, la siempre polémica Celia Lora, quien, si bien no creció en fama gracias a OnlyFans, sí logró establecerse como referente para las y los demás participantes.

