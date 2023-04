"Que me inviten al bautizo": Galilea Montijo habla sobre el bebé de su ex, Fernando Reina, esto dijo

La semana pasada, Galilea Montijo, la estrella principal del "programa Hoy", se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que comenzara a circular el rumor de que su exesposo, Fernando Reina se convirtió en papá por cuarta ocasión a unas cuentas semanas de que hicieran oficial su separación.

Resulta que distintos medios de la farándula informaron que el político y empresario dio a luz a otro hijo con una mujer que es mucho menor que él. La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, quien dijo que el ex de Galilea Montijo sí tenía un nuevo bebé.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, Galilea Montijo concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para dar su postura sobre el rumor. Cabe señalar que su separación la hizo oficial hace apenas unas semanas, por lo que inmediatamente comenzaron a circular un sin fin de rumores.

Este lunes 24 de abril, el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista a Galilea Montijo, una de las conductoras más famosas en México, quien por primera vez habló sobre el posible nacimiento del bebé de su ahora exesposo, Fernando Reina.

Fiel a su estilo, la conductora del "programa Hoy" aseguró que no era la persona indicada para hablar sobre la vida personal de nadie. Además, reconoció que su expareja, Fernando Reina es un hombre soltero y un excelente papá.

"Qué rápido. No se sabe. No sé, no voy hablar de la vida personal de nadie. Es un hombre soltero, es un excelente papá", dijo.