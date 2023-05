ChatGPT: Cómo superar los complejos desafíos de la Inteligencia Artificial (AI)

De acuerdo con el escritor Nicolás Alvarado, lo peligroso de uso de la Inteligencia Artificial es que tiene una memoria selectiva, pues según relata, no le da ni para hacer una búsqueda de Google bien hecha, pues cuando le preguntó al ChatGPT ¿cuándo fueron las primeras revueltas políticas en el siglo XX?, el mayo francés del 68 no lo menciona, es como si no hubiera sucedido.

Nicolás aborda que esta herramienta AI no habla sobre los antecedente de la Revolución Francesa, de la comuna de París, lo que lo hace sentirse frustrado una y otra vez cuando utiliza ChatGPT , al grado que incluso alguna vez recibió una peculiar respuesta: “¡perdón, perdón, perdón en realidad yo solo soy un asistente de investigación y estoy aquí para ayudarte a buscar”.

El complejo desafío de la creatividad

Con el objetivo de desentrañar el complejo uso de esta herramienta de AI, Nicolás conversó con el experto en marketing y músico, Esteban Constante, quien se ha dedicado a experimentar con el uso de ChatGPT.

Esteban creó dos sitios web de edición, el primero se llama "El librero de Gutenberg", en dónde usa la Inteligencia Artificial como una herramienta para hacer cerbatanas mercadotécnicas; mientras que el segundo se denomina "Genio artificial", que ayuda a los emprendedores a sacarle jugo a la AI.

Manipular a la AI

De acuerdo con Esteban, los riesgos de la Inteligencia Artificial son mínimos, pues no tiene la suficiente autonomía para actuar en ciertos casos, ya que la información que proporcionan requiere de cierta dirección humana.

De ahí que, es posible manipular la interfase de ChatGPT comercial, para que las respuestas que proporcione sean desde cierto punto como la sabiduría de Sócrates, aunque el meollo del asunto es que las respuestas de esta herramienta siguen siendo guiadas por la inteligencia humana.

