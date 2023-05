Queso Oaxaca: 4 marcas que son imitaciones y un riesgo para la salud, según Profeco

El queso Oaxaca es uno de los alimentos preferidos por los mexicanos, ya sea para preparar quesadillas o para acompañar platillos horneados hasta conseguir un gratinado ideal para chuparse los dedos y es por ello que no sorprenda pensar que incluso a principios de este año el "TasteAtlas Bucket List" lo colocó como el único queso de México que todo el mundo debe de probar por su delicioso sabor; sin embargo, a la hora de hacer nuestras compras hay que saberlo elegir de la forma correcta o al menos así lo advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La razón es que así como existe el original y auténtico queso Oaxaca, también es posible encontrar en el mercado las imitaciones del también conocido como quesillo y que si bien no debería de suponer ningún riesgo para la salud, existen algunas marcas que no cumplen con lo que prometen y que además son riesgosas para la salud. En un estudio que se publicó en agosto de 2022 en la Revista del Consumidor, se señaló que en México existen algunas marcas con las que hay que tener cuidado, ya que además de no ser un queso, puede tener bacterias u hongos.

Los quesos pueden ser el cultivo perfecto para hongos y bacterias. (Foto: Pexels)

¿Las tienes en tu refri?, Profeco alerta de marcas de queso Oaxaca dañinas para la salud

Aunque el estudio de la dependencia es de agosto del año pasado y desde entonces se tomaron las medidas necesarias para que estas marca de quesillo no supongan ningún riesgo a tu salud y la de tu familia, merece la pena que lo tengas en consideración y revises tu refrigerador lo más pronto posible. Entre la lista de marcas en las que Profeco encontró "hongos, levaduras y microorganismos patógenos (Staphylococcus aureus). Las Staphylococcus aureus son un grupo de bacterias que representan un riesgo a la salud", destacan:

Don Lucas R.S queso tipo Oaxaca

queso tipo Oaxaca Productos lácteos HP S.A. de C.V. imitación de queso Oaxaca

S.A. de C.V. imitación de queso Oaxaca Prohper Foods queso imitación Oaxaca

queso imitación Oaxaca Villa Sana queso Oaxaca imitación

Cabe destacar que los expertos detrás de estos hallazgos especificaron que sólo los dos primeros son los que son un riesgo a la salud, y que los quesos de imitación Oaxaca de Prohper Foods y Villa Sana se encuentran en la lista sólo por no cumplir con la calidad sanitaria necesaria para este tipo de productos ya que "muestran valores mayores a los permitidos para hongos y/o levaduras (indicadores de deterioro)".

Sin embargo, no fueron los únicos en la mira, ya que también se añadieron a la lista los quesos que aunque no suponen un daño como los anteriores, se tratan de productos que no son quesos como es el caso de las marcas El Rey y Xaltepec que aunque se venden como "queso Oaxaca" para su fabricación usan grasa vegetal, lo que da poca veracidad de ellos.

Según MedlinePlus, las Staphylococcus aureus son "microbio que no mejora antibióticos". (Foto: Pexels)

Así puedes identificar el queso Oaxaca de las imitaciones

Además de tomar en cuenta factores como los anteriores que pueden causar graves problemas de salud para ti y tu familia, también es importante saber que al elegir este producto se deben de tomar en cuenta otras características, ya que así como se puede encontrar el queso Oaxaca, es posible encontrar versiones tipo quesillo o que imitan su fórmula original. La principal diferencia entre ellos es que éstos últimos están hechos a base de grasa vegetal.

"En el mercado encontrarás Queso Oaxaca e Imitación de Queso Oaxaca. Para que un producto pueda denominarse queso debe estar hecho solamente a base de grasa de leche, mientras que la imitación puede agregar o sustituir esta grasa por grasa vegetal", advierte la Profeco.

La buena noticia es que ambos son fáciles de identificar y de cumplir las normas, el propio empaquetado debería de aclarar que se trata de una imitación y sobre ello la dependencia precisa que "los productos imitación NO deben hacer uso de palabras tales como 'tipo', 'estilo' o algún otro término similar en la denominación del producto preenvasado o dentro de la etiqueta. Esto de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010".

