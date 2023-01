El queso Oaxaca, triunfando como siempre, está en la lista de lo que debes probar este 2023

El queso Oaxaca o simplemente quesillo, como lo conocen en muchas regiones del país, es uno de los alimentos más codiciados y perfectos para acompañar con todo tipo de platillos que van desde la tradicional quesadilla (con queso) hasta alternativas como las enchiladas, chilaquiles e incluso con una buena taza de chocolate caliente, según algunas recetas que sorprenden a muchos. Y una novedad que dejará a muchos con la boca abierta es que no sólo es popular entre los mexicanos, sino también a nivel mundial colocándose entre las primeras opciones para probar este 2023.

Por supuesto, el haberse colado entra la lista de los alimentos más populares y deliciosos de todo el mundo no podía pasarse por alto y ya representa uno de los mayores orgullos de los mexicanos. ¿La razón?, que el queso Oaxaca enamora y conquista el paladar de cualquiera que lo pruebe, no importa si se come solo y deshebrado o como el complemento a otros sabores entre los que nunca falta el picante. Así que todos los extranjeros o nacionales (que seguro ya lo aman) sí o sí tienen que consumirlo este 2023.

El quesillo se usa en muchos platillos tradicionales como las tlayudas. (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este lunes se dio a conocer la "TasteAtlas Bucket List" con las 40 cosas que debes probar en 2023 y en las que se incluyen desde los quesos, casi todos dominados por Italia, hasta el jamón más rico del mundo y los snacks que sin duda te harán querer viajar hasta cada región del mundo para deleitar al paladar.

El quesillo y los otros 4 quesos más populares para el 2023

De acuerdo con TasteAtlas, "la vida es demasiado corta para no probar todo lo mejor que el mundo tiene para ofrecer" y de ahí la razón de su ya tan popular lista de alimentos que sin duda se han ganado el corazón de millones de personas. La primera de las categorías son los cinco quesos más delicioso de todo el mundo y en el que los primeros cuatro puestos están ocupados por Italia; mientras que el último representa el orgullo mexicano.

Parmigiano Reggiano (queso parmesano) 4.8 Gorgonzola piccante (Gorgonzola picante) 4.8 Burrata 4.7 Grana Padano 4.7 Queso Oaxaca 4.7

De esta forma este alimento mexicano se colocó entre los más ricos del mundo y venció a una larga lista de quesos que son populares en Italia, la capital que por excelencia tiene una variedad de al menos 450 tipos. No olvides que como señalamos al inicio, la lista incluye 40 alimentos que sin duda se deben probar este 2023 por lo que posiblemente se comiencen a encontrar en diversas regiones del mundo.

A continuación puedes ver la lista completa con sus respectivos países y calificación que abala la excelencia en sabores. Entre ellos destacan los panes, jamones, salamis, snacks, vinos, pasteles y licores.

¿Cuáles ya has probado? (Foto: TasteAtlas)

