¿Nadie los quiere? Estos son los signos menos atractivos del zodiaco

El estudio de la posición de los astros ayuda a determinar cuáles son los defectos y virtudes de una persona en función de su signo zodiacal, el cual define en buena medida su personalidad y la manera en la que reaccionará ante determinadas situaciones. Por ejemplo, hay quienes prefieren analizar un problema antes de entrar en pánico y los que todavía no saben cómo está una situación y aún así ya están generando en su mente mil desenlaces catastróficos.

Pero ¿sabías que la astrología también podría determinar el nivel en el que una persona es atractiva? Aunque parezca difícil de creer, el signo del zodiaco de una persona influye directamente en la manera en la que es percibido por los demás, lo cual explica porqué la mayoría de los Leo son concebidos como sujetos egocéntricos o los Tauro como los más comelones.

Sin embargo, hay que dejar claro que, si bien es cierto que los astros permiten saber cuáles son los signos más atractivos del zodiaco, esto no significa que necesariamente sean los más guapos, ya que pueden destacar por su personalidad extrovertida, su misterio e incluso su labia. Así que si estás en esta lista de los signos menos llamativos del zodiaco, lo más seguro es que tú también tengas encantos que lograrán hacerte encontrar al amor de tu vida.

Acuario: el signo zodiacal menos atractivo

Las personas regidas por este signo zodiacal no se distinguen por tener los atractivos físicos más destacados, sin mencionar que no cuentan con grandes habilidades sociales, algo que provoca que muchas veces no puedan demostrarled a los demás que tienen una personalidad muy divertida y relajada, limitando así su contacto con los que los rodean, quienes incluso pueden llegar a considerar a los Acuario personas fachosas, desarregladas y con un aire "hippie".

Capricornio: el signo más feo del zodiaco

Este signo es el más feo del zodiaco, no sólo porque las personas regidas por él no suelen ser las más guapas, sino porque tienen el corazón más obscuro. De hecho, las cabritas del zodiaco se presentan como personas poco gratas que no se alegran por los logros de los demás y que suelen ser bastante envidiosas, algo que genera lúgubres sentimientos hacia las personas de su alrededor, cuestión que los hace ser rechazados por los sujetos de su alrededor, ya que nadie quiere vibes negativas en su vida.

Géminis: su dualidad minimiza su atractivo

Los gemelos del zodiaco son personas muy sociables que siempre brillan en cualquier evento por su personalidad extrovertida y vivaz, sin embargo, su dualidad muchas veces saca de quicio a quienes los frecuentan, haciendo que poco a poco sus relaciones se vayan mermando y los demás comiencen a destacar su lado negativo por encima del positivo, minimizando así sus grandes atractivos interpersonales que compensaban su falta de atributos físicos.

