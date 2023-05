No se resisten a la tentación: estos son los signos zodiacales más glotones y antojadizos

Todos conocen a alguien que siempre tiene hambre, no importa si acaban de comer o si están a punto de ir a cenar, ellos nunca rechazan un bocadillo y mucho menos, se resisten a sus antojos, pero ¿sabías que esto puede tener que ver con el signo zodiacal al que pertenecen?

La astrología no sólo influye en el hecho de que una persona sea celosa o fiel, sino que también puede determinar si alguien es muy glotón, por lo cual, si eres una persona que ama la comida, es posible que tu signo esté en esta lista que contiene a los más comelones del zodiaco.

Tauro: el signo más comelón del zodiaco

Los toritos del zodiaco se distinguen por disfrutar de los placeres de la vida, siendo la comida una de sus mayores perdiciones, ya que, así estén satisfechos, nunca se negarán a comerse un postre o ayudarle a alguien a terminar con su platillo. Pero, aunque son personas que se distinguen por su glotonería, lo cierto es que son muy quisquillosos al momento de probar nuevos sabores, por lo cual, muchas veces no salen de su zona de confort y sólo se centran en atascarse con la comida que ya conocen.

Los Cáncer siempre tienen antojos

Al ser un signo al que no le importa lo que los demás piensen de él, los Cáncer son personas que le dan rienda suelta a sus antojos, a los cuales se entregan sin miedo a engordar, lo cual los hace proclives a comer sin parar, llegando a consumir más calorías de las que su cuerpo necesita. A diferencia de los Tauro, los Cáncer no tienen hambre todo el tiempo, pero una vez que les llega un antojo a la mente, no pararán hasta saciarlo.

La glotonería, el lado obscuro que nadie conoce de Leo

Los leones del zodiaco sí que le hacen honor al símbolo representativo de su signo, ya que, al igual que una fiera no temen en arrasar con los platillos que logran satisfacer su exigente paladar. Al ser tan meticulosos, no son personas que comen de todo, ya que están seguros de que merecen sólo lo mejor, por lo cual no temen en despilfarrar en dinero en restaurantes caros o en platillos exóticos y elegantes.

Virgo: son perfeccionistas hasta en sus antojos gastronómicos

Virgo es un signo que se distingue por ser crítico y bastante exigente, algo que lleva incluso al terreno gastronómico, por lo cual, para darle una oportunidad a nuevas comidas siempre verificará que todo se vea impecable, descartando el arriesgar su paladar en lugares que no vea limpios. Además, se tiene la creencia de que suelen tener antojos muy saludables y que buscan ser ordenados hasta en sus raciones, sin embargo, también son proclives a sucumbir ante sus antojos cuando experimentan mucho estrés o ansiedad.

Aries: los más glotones y antojadizos del zodiaco

Al tener un carácter impetuoso, los Aries son las típicas personas que se ponen de malas cuando no han comido, así que si quieres evitar verlos explotar, lo mejor será que los tengas bien alimentados. De hecho, a las personas regidas por este signo zodiacal se le conquista por el estómago y es difícil que compartan sus alimentos, especialmente si se trata de platillos que les encanten o de comida chatarra, una de sus peores perdiciones.

