Depresión postparto, una realidad que se sufre en silencio

Son nueve meses los que se carga a un bebé en el vientre, nueve meses de espera e incertidumbre, pero después de esa espera llega el recién nacido y hay alegría en la casa; llegan las felicitaciones, regalos y visitas, pero para algunas madres también llegan sentimientos completamente opuestos a los que su entorno o demás personas están viviendo. Y es que se habla mucho sobre la alegría de traer a un bebé al mundo y el cambio positivo que hace en nuestra vida, pero poco se habla de que el cuerpo de la madre acaba de traer a un ser humano y que cargó con una vida durante 9 meses en los que su cuerpo sufrió cambios tanto físicos como emocionales, por lo que es completamente normal que haya altibajos en las emociones, pero también puede predominar el sentimiento de depresión posparto.

¿Qué causa la depresión posparto? Aún no se sabe qué la ocasiona, pero suele asociarse al cambio de hormonas y también puede estar relacionada al cansancio, problemas con la lactancia, problemas previos de salud mental, entre otras. Es un tema del cual casi no se habla y se le relaciona principalmente con la tristeza, cuando puede presentarse de otras formas como ansiedad, miedo e incluso rechazo por sentir que no se está estableciendo algún vínculo con el bebé.

Se asume culturalmente que la mujer es quien debe cuidar y llevar toda la carga de ocuparse del bebé, cuando es una responsabilidad de dos personas. La depresión postparto existe y debe visibilizarse, ya que puede avanzar tanto hasta el punto en que se tengan pensamientos de hacerse daño a una misma o al bebé y si se llega a esto, es importante saber que no está mal pedir ayuda.

Si quieres conocer más sobre cómo se vive la depresión posparto, escucha el nuevo episodio de ¡En la Mother, soy mamá!





¿Cómo apoyar a quien está pasando por una depresión posparto?

No existe un manual para criar a un bebé y hay que reconocer que el convertirse en madre y padre no es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque al inicio puede ser complicado, todo se va facilitando. Es importante contar con una red de apoyo que vea por el bienestar y la salud mental de la madre, el bebé demanda mucha atención, por lo que debemos ayudar a la madre mientras ella se encuentra criando, por ejemplo:

* Puedes apoyarla con las labores de la casa como cocinar, lavar trastes, ropa, etc.

* Asegúrate de que coma bien y descanse lo suficiente, muchas madres se aseguran de que su bebé se encuentre bien, pero se olvidan de que ellas también deben cuidarse.

* Ofrécete a cuidar al bebé para que pueda asearse y preparar cosas que el bebé o ella necesiten.

Si conoces a una madre que esté pasando por una depresión posparto, no la dejes sola y apoyala, su bienestar emocional es importante.



XBB