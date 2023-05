Aman la tinta, estos signos no le teman a las agujas y adoran tatuarse, ¿eres uno de ellos?

Esa desbordada pasión por cubrir el cuerpo con tinta dando forma a diseños propios, una fecha importante, el nombre de un amor o simplemente lucir un personaje de una serie puede estar relacionado con tu fecha de nacimiento y el signo zodiacal que te rige.

Un estudio realizado con datos recabados en la red social Pinterest reveló que hay 4 signos del zodiaco que no les cuesta trabajo someterse al dolor de las agujas para grabar su piel, mientras que otros no son tan valientes y prefieren no hacerlo. La investigación concluyó que los signos cuyas características astrológicas incluyen la impulsividad y la audacia son los que más se tatúan, mientras que los más estructurados y disciplinados son los que menos suelen adornar su cuerpo con tinta.

Estos signos adoran tatuarse la piel. Foto: Pixabay

Los signos del zodiaco que más se tatúan

Los datos arrojaron que Aries es el signo que más suele tatuarse con un total de 36 mil 157 pines, de 228 mil pines revisados por los especialistas en datos, lo cual, no es una sorpresa al analizar sus características astrológicas.

En segundo lugar con 23 mil 856 pines es para Piscis, conocidos por ser apegados a las artes y el romance. Muchos astrólogos lo consideran como el más creativo y empático del zodiaco, por lo que es dado a dibujarse en la piel aquello que siente de corazón.

Foto: Pixabay

El tercer lugar fue para Géminis con un total de 20 mil 380 pines. Su personalidad dual lo hace inquieto y arrojado a la diversión, por lo que es probable que se tatúe en una noche de copas.

El cuarto signo zodiacal que más ama la tinta en la piel fue Leo con 20 mil 218 pines de Pinterest, este lugar tiene razón por la pasión que caracteriza a los leones y su forma de marcar territorio.

Los signos que casi o nunca tendrán algún tatuaje son Sagitario con 14 mil 272; Capricornio con 13 mil 763 y el calmado Virgo con 12 mil 757.

