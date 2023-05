Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 15 al 19 de mayo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 15 al 19 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

En lo referido a la amistad, un amigo que hace mucho tiempo que no ves te contactará porque necesitará de tu apoyo. En el ámbito laboral, será una semana ideal para realizar cualquier cambio que deseen hacer dentro de la empresa en donde trabajan. Puede tratarse de modificar ciertos hábitos con el fin de mejorar la relación con tus compañeros y jefes o bien de pedir un traslado o un cambio de función. Durante esta manera surgirá una posibilidad de un gran negocio mediante el cual podrías llegar a ganar mucho dinero.

Estarás muy ilusionado y esto puede llegar a jugarte en contra. El proyecto es bueno, pero debes moverte con calma y no perder la objetividad. En el amor, la mujer de Aries recibirá una grata sorpresa durante esta semana.

Había alguien que te interesaba mucho, pero como no habías obtenido respuesta pensaste que todo estaba perdido. Sin embargo, durante esta jornada descubrirás que esta persona sí está interesada en ti, pero que tomó distancia momentáneamente para terminar de concluir una historia sentimental de su pasado y así poder estar libre para comenzar una relación seria contigo.

Por su parte, el hombre de Aries vivirá una semana ideal para hacer confesiones de índole amorosa. Si estás enamorado, ten valor y confiésale lo que sientes a esa persona. Es muy probable que seas aceptado. No te demores porque va a aparecer alguien en los siguientes días que intentara rivalizar contigo.

TAURO

En el ámbito laboral, has trabajado durante meses para lograr alcanzar tus metas. No obstante, esta semana una actitud demasiado desconfiada podría tirar por la borda todo el esfuerzo que has hecho. No puedes desconfiar de todo el mundo. Efectivamente, hay compañeros de trabajo con los que tienes que andar con cuidado, pero no todos son así.

En cuanto a la salud, esta semana ten mucho cuidado con tu alimentación, no te fuerces a comer de manera desbalanceada y cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días. En el ámbito de los negocios, será una semana en la que las personas de este signo deberán actuar con mucha prudencia. Se están dejando manipular por personas que no tienen las mejores intenciones, quienes además podrían provocarles grandes perjuicios.

El secreto para esta semana es mantenerse tranquilo y aprender a confiar en ti mismo y en tu criterio En el terreno amoroso, la mujer de Tauro tendrá una semana tormentosa. Estás atravesando un momento de un profundo desengaño porque pensaste que tu relación sentimental sería completamente diferente a la que te está tocando vivir.

No pierdan las esperanzas, pues el futuro te deparará una agradable sorpresa. Por su parte, el hombre de Tauro perderá la paciencia esta semana. Estás cansado de esperar y durante los próximos días le exigirás definiciones a la persona en la que estás interesado. Ya no desearás hacer más el papel de amigo, o comienzan una relación sentimental o mejor no volverse a ver.

GÉMINIS

En el ámbito de la salud, la gente de Géminis esta semana deberá abstenerse de realizar actividades riesgosas porque hay muchas probabilidades de sufrir lesiones. A partir del lunes se iniciará un período de mucha creatividad para las personas de este signo. Esto les será sumamente valioso en el ámbito profesional. Sin embargo, todo el talento y la creatividad no les servirán de nada si ustedes no saben darse su lugar.

Deben confiar en ustedes mismos y demostrar lo que son capaces de hacer. Todos los asuntos legales que estaban paralizados comenzarán a moverse nuevamente a partir del miércoles de esta semana. En el ámbito de los negocios, deberán tener, durante los próximos días, mucha mesura.

Los astros les advierten que tengan mucho cuidado con la ambición desmedida. Son hábiles e inteligentes, pero si no utilizan la prudencia existen grandes riesgos de que pierdan no solo todo su patrimonio; además terminarán con muchas deudas.

En el amor, esta semana comenzará para ustedes un período de mucho carisma y seducción. Esto no los ayudará en su relación de pareja. Desde hace un tiempo se sienten aburridos, con ganas de vivir experiencias nuevas y vivir noches de lujuria con personas que no sean sus parejas. Tengan cuidado porque pueden pagar un precio muy alto por estos deseos. En cambio, será un momento ideal para aquellos que estén solos.

Lo único que tienen que hacer para conseguir una pareja es salir y dejarse ver; el resto vendrá solo.

CÁNCER

Durante esta semana surgirán algunos inconvenientes, pero estará en tu poder resolverlos fácilmente. Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias En cuanto a la salud, ten cuidado durante esta semana con los enfriamientos porque tus vías respiratorias estarán muy vulnerables. En el ámbito laboral, será una excelente semana para la gente de Cáncer. Todo funcionará a la perfección.

Sin embargo, los astros les recomiendan que no dejen que compañeros envidiosos los angusties con chismes que no son verdaderos. En el ámbito económico, esta semana comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer vivirá una semana difícil. Desde hace unos días que se sienten desbordados emocionalmente y durante los próximos días terminarán de explotar. Los celos y las propias inseguridades los están atormentando.

Es conveniente que se calmen porque sus compañeros sentimentales se están cansando. Si lo que buscan es retener a sus personas amadas, evidentemente están usando una estrategia muy equivocada. Lo que van a conseguir va a ser precisamente lo contrario. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana de mucho crecimiento espiritual. Hay alguien que los hace sufrir.

Están esperando desde hace tiempo el retorno de un hombre del que están perdidamente enamoradas. Sin embargo, durante los próximos días finalmente entenderán que es una espera en vano.

LEO

Este fin de semana tendrás algunas invitaciones para salir a divertirte y a distraerte. Acéptalas y trata de no pensar las 24 horas en el trabajo porque esa actitud va a traerte problemas de salud, sobre todo en la zona del páncreas y los riñones. En el ámbito laboral, hay una mujer que quiere ayudarlos a crecer y a progresar. Sin embargo, por orgullo no están aceptando su ayuda y podrían arrepentirse en un futuro cercano.

En el ámbito económico, esta semana comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses En el amor, las mujeres de este signo comenzarán hoy un período en el que buscarán principalmente la armonía en la pareja.

Han tenido recientemente relaciones muy conflictivas y tormentosas y han aprendido la lección. Ahora están interesados en tener al lado a una persona con la que puedan tener una buena comunicación y con la que compartan una visión similar de la vida. Por su parte, el hombre de Leo vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorado de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir.

Te estás esforzando mucho para ofrecerle un futuro confortable. Sin embargo, no estás obteniendo los resultados que esperabas. No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión.

VIRGO

En el ámbito familiar, esta semana las personas de este signo deberán comunicarse con tus parientes porque hay grandes riesgos de que seas malinterpretado. En cuanto a la salud, ten cuidado con tu alimentación, no te fuerces a comer nada y cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días. En el ámbito laboral, será una muy buena semana para la gente de Virgo. Durante los próximos días tendrán mucha claridad mental y podrán hacer una sana autocrítica.

Se darán cuenta de que necesitan aprender a escuchar a los demás y esto les traerá grandes beneficios a futuro. En el terreno del amor, el hombre de Virgo deberá afrontar el desafío de controlar su impulsividad, si desean continuar con sus parejas. Debes evitar las discusiones acaloradas en las que te verás tentado a decirle tu pareja lo que piensas de ella. Aunque sean ciertas esas verdades, provocarán heridas que a la larga serán letales para la relación. Por su parte, la mujer de Virgo conocerá esta semana a una persona que le atrae mucho, pero que a la vez le genera cierta desconfianza.

Has sufrido malas experiencias en el pasado y no deseas pasar por lo mismo nuevamente. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición, pues esta persona lo único que quiere es pasar un buen rato. Solo busca encuentros sexuales ocasionales, pero no está interesado en formalizar ninguna relación. Deja que siga su camino y ten paciencia porque la persona que verdaderamente te hará feliz está por llegar.

LIBRA

En el ámbito laboral, será una semana en la que la gente de Libra estará muy agresiva. Un compañero de trabajo pondrá en duda tus conocimientos y tus capacidades. No le respondas y demuéstrale que está equivocado con hechos no con palabras. Deslumbra a todos con tu desempeño y de esta manera nadie podrá volver a molestarte.

Desde hace un tiempo tu economía está muy fluctuante, ya que en ocasiones te sobra el dinero y en otras no tienes ni una moneda. Durante esta semana, asistirás a una charla o conocerás a alguien que te dará sabios consejos para ayudarte a que tu economía se estabilice. Tu signo está resplandeciendo, esto se debe al efluvio de la Luna que se encuentra en tu mismo elemento. Tu carisma y persuasión estarán en su apogeo. Si te dedicas a alguna actividad relacionada con las ventas, aprovecha esta semana porque nadie podrá decirte que no.

En el terreno amoroso, esta semana el hombre de Libra podrá despejar sus dudas. Desde hace tiempo estás interesado en alguien, pero esta persona no se decide a empezar una relación contigo, pero tampoco te deja ir. Hoy entenderás que están jugando contigo y que mientras esperabas has dejado pasar otras oportunidades con las que podrías haber sido muy feliz. Por su parte, la mujer de Libra recibirá una noticia sobre el regreso de una persona que ocupó un lugar importante en su pasado sentimental. Esto te llenará de zozobra porque volverás a experimentar hacia él sentimientos que creías muertos.

ESCORPIO

Durante esta semana las personas de este signo estarán muy creativas y tendrán mucha facilidad para expresar sus emociones y sus ideas. Sin embargo, no te sorprendas si encuentras a tu alrededor cierta resistencia. No intentes imponer tus gustos porque no lograrás nada positivo. En Cambio, utiliza la persuasión y de esta forma conseguirás mejores resultados.

En cuanto a la salud, es un buen momento para hacerse un chequeo general que te permita detectar cualquier problema a tiempo. Para aquellos que desean ser padres, a partir de esta semana comenzará un período de mucha fertilidad que se extenderá hasta fines del próximo mes.

En el ámbito laboral, esta semana la gente de Escorpio conocerá a una mujer que se convertirá en una aliada fundamental dentro de la empresa para que puedan crecer y desarrollarse laboralmente. En el ámbito económico, estarás muy favorecido y por ello recibirás dinero de forma inesperada de familiares. En el terreno sentimental, el hombre de Escorpio tendrá una semana difícil.

Tu pareja te hará recriminaciones y sería muy beneficioso que analizarás hasta qué punto son acertadas. Sueles ser demasiado celoso, exigente, posesivo y, en ocasiones, descuidado. No te deprimas, pues todo puede corregirse y tienes una pareja que te ama y que puede y quiere ayudarte a cambiar. Por su parte, la mujer de Escorpio tendrá esta semana muchas dudas en cuanto a la fidelidad de su pareja. No tienes información concreta, simplemente tienes esa sensación.

Esta semana no será un buen momento para que hagas acusaciones, y mejor espera unos días más porque ocurrirá un hecho que te permitirá saber si tus presunciones son ciertas.

SAGITARIO

En el ámbito familiar, esta semana la gente de este signo recibirá la noticia del casamiento inesperado de un pariente cercano, posiblemente un hermano o un primo muy querido. Será una semana en la que podrás descansar y recomponerte un poco de las agitadas semanas que has tenido últimamente. En el ámbito laboral, sientes que estás estancado y que tus proyectos no avanzan. Te estás quejando mucho y eso comienza a molestar no sólo a tus compañeros, sino también a tus jefes.

Las cosas llevan su tiempo y no todo ocurrirá cuando tú quieras que suceda. Durante esta semana tendrás todo a tu favor en el ámbito comercial. El problema es que en ocasiones te peleas en vano, ya que eres agresivo con las personas que trabajan para ti y creas conflictos en donde no los hay. Crees que siempre tienes la razón y estás poco dispuesto a escuchar a los demás. Considera que la armonía que crees en tus negocios te traerá grandes beneficios y empezarás a crecer y a obtener grandes ganancias.

En el terreno del amor, los hombres de este signo tendrán esta semana desacuerdos por asuntos materiales. Esto originará muchas peleas y hay pocas probabilidades de que durante el transcurso del día de hoy logren ponerse de acuerdo.

Hay mucho amor, pero tienen conceptos de la vida distintos, ambos tendrán que aprender a escuchar y a ceder un poco si no desean que la relación se termine. Por su parte, la mujer de este signo no tendrá una buena semana. Hay grandes posibilidades de que durante esta semana se produzca una ruptura, debido principalmente a las constantes peleas y desencuentros que ha habido entre los miembros de la pareja.

CAPRICORNIO

Será una semana sumamente estimulante para todas las personas nacidas bajo este signo. Te vas a sentir pletórico de energía y no tendrás problemas en canalizar dichas energías para conseguir tus metas. Durante esta semana recibirás una invitación para visitar a amigos que se encuentran en otras ciudades o países. Acéptala porque te ayudará mucho a cambiar de perspectiva.

Será una buena semana para todas las personas de este signo que tengan un trabajo dependiente. Tus superiores te han incluido en algunos interesantes proyectos, pero recién recibirás la noticia dentro de unas semanas. Aguarda con calma y continúa esforzándote en tus tareas.

En el terreno del amor, los hombres de este signo que estén casados deben aprender a tratar a sus parejas como desearían que los trataran a ellos mismos. Sus compañeros sentimentales se sienten descuidados y si esa sensación continúa corren el riesgo de perderlos.

Los hombres de este signo que estén solteros, tienen muchas probabilidades de conocer durante el fin de semana a alguien del signo de Aries o Sagitario con el que podrían entablar una relación sentimental muy intensa a nivel sexual.

En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica. Ello se debe a que tu emprendimiento comercial marcha bien, pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques. Debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane.

ACUARIO

Estarás muy cansado durante todo el día. Llevas muchas semanas de intensa actividad y tienes desfasados los biorritmos del cuerpo. De día quieres dormir y de noche deseas hacer cosas. Tienes que equilibrarte nuevamente.

Con ese fin es importante que realices cambios en tus hábitos alimenticios para conseguir mejorar tu sueño. Olvídate del café por unos días e intenta realizar un poco más de ejercicio. En el ámbito económico, será una semana muy productiva, porque negociarán exitosamente un contrato o un aumento de sueldo. También se producirán algunas novedades con respecto a bienes inmuebles. Podría tratarse de adquisiciones o mudanzas.

En el ámbito laboral, esta semana recibirás noticias de una persona que representa el contacto perfecto para cambiar de lugar de trabajo o bien para conseguir un nuevo empleo en el caso de que estés desempleado. En el terreno del amor, durante esta semana al hombre de Acuario se le presentará la oportunidad de recuperar a un amor que había perdido. Serán días en los que van a ser sorprendidos sobre todo en el ámbito sexual. Sus parejas querrán introducir algunas variaciones en su vida sexual y gracias a ello vivirán una noche de mucha pasión. Por otra parte, la mujer de este signo que no esté en pareja, probablemente recibirá, durante los próximos días, una confesión de amor inesperada.

Se trata de una persona del ámbito laboral que conoces desde hace tiempo y con quien tienes una cierta relación de amistad.

PISCIS

Esta semana tendrás un exceso de energía que te ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que venías postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferir a la hora de conciliar el sueño. Intente mitigar el insomnio con algunas infusiones de tilo. En el ámbito laboral, esta semana te van a proponer un nuevo cargo, pero no te ofrecerán un sueldo que esté acorde a la nueva función que vas a desempeñar.

Acéptalo de todas formas porque muy pronto habrá cambios entre las máximas autoridades de la compañía y con los nuevos superiores podrás plantear tus necesidades y serás escuchado. Durante esta semana, recibirás dinero proveniente de asuntos legales que estaban pendientes o de exparejas. No lo malgastes porque te será de muchísima utilidad dentro de unas semanas.

En el terreno del amor, esta semana el hombre de Piscis estará muy deseoso de conquistar a una persona de su ámbito laboral. Sin embargo, si quieres lograrlo deberás ir más despacio porque ella está atravesando un duelo por una ruptura y en este momento no tendrá intenciones de volverse a enamorar.

Por su parte, las mujeres de Piscis estarán agobiadas durante los próximos días porque pensarán que sus respectivas relaciones están a punto de finalizar. Esto no es así, pero para poder espantar todos los fantasmas que crea tu imaginación deberás hablar y mejorar la comunicación con tu pareja. Las personas de este signo que estén solteras podrán dedicar este fin de semana a los amigos y pasar tiempo con la familia.

