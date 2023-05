VIDEO | Yeri Mua cumple su sueño, lanza su propia línea de cosméticos y lucen hermosos

Hace un par de semanas, Yeri Mua publicó un video donde recordó que sus excompañeros de la escuela se mofaban de ella por tener el sueño de convertirse en influencer. Aunque para muchos, sus palabras no fueron las más atinadas, demostró que cuando se tiene un sueño se debe luchar hasta materializarlo; ahora es una de las mujeres más reconocidas a nivel nacional, aunque ella misma se haya convertido en objeto de polémicas.

Ahora, la veracruzana está más feliz que nunca debido a que logró tener su propia línea de cosméticos de la mano de la marca Beauty Creations. Como si se tratara de la misma Barbie, todos los productos tienen un toque rosa que los hará distinguirse en el mercado. Su emoción la compartió a través de sus plataformas virtuales junto con un video donde se le puede ver con un minivestido que la hizo ver como toda una muñeca.

Yeri Mua como una muñeca similar a Barbie (Foto: captura de pantalla)

"Llegó el momento de por fin cumplir uno de mis más grandes sueños! Después de más de dos años, lo logramos! Chicas, no saben el amor y el tiempo que hemos puesto en cada detalle de esta colección, cada producto está pensado y creado con mucho amor, es por eso que tenemos un gran resultado! ¡Disfruten estos productos tanto como yo, LXS AMO!", escribió Yeri Mua desde su cuenta de Instagram.

Al final, la "Bratz jarocha" mencionó que sus productos son de "Veracruz para el mundo", además de agradecerle a la marca por "por tomarme de la mano y ayudarme a hacer realidad esta locura". Esto, como es natural, generó todo tipo de comentarios de parte de sus seguidores; sin embargo, fueron más aquellos los que la apoyaron y felicitaron por tener un importante logro en su vida.

Yeri Mua por fin lanzará su línea de cosméticos (Foto: captura de pantalla)

¿Cuál fue la respuesta de los internautas?

Apenas Yeri Mua soltó el video donde presentó los productos, que estarán disponibles a partir del próximo 19 de mayo, los usuarios de la plataforma se manifestaron de inmediato:

"Estoy orgulloso de ti, tqm", "Lo quiero todo", "DE MEGA +++ NENAAA, YA QUE SALGAAAA", "Hay se lo merece", "Obvio me compraré TODOOO", "Super esperada esta colaboración. Quiero todo", fueron algunos de los comentarios positivos. Sin embargo, no faltaron aquellos que pensaron que el movimiento de la marca no fue el más acertado.

Yeri Mua tuvo todo tipo de comentarios en sus redes sociales (Foto: captura de pantalla)

"Honestamente no voy a apoyar esta colaboración", "En verdad hay personas que van a comprar esto?", "Todo bien corrientón! Beauty creations qué te pasó? Después de una colaboración tan top con Rosy McMichael y Luis Torres!!", "Que horror que una buena marca haga colaboración con personas así", escribieron sus haters.

