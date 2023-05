Karl Lagerfeld, qué hay detrás del controvertido diseñador de moda

En los últimos días y a partir que le fuera dedicada la MET Gala, gran baile que inaugura los trabajos de Costume Institute del Metropolitan Museum of Art para este 2023, al diseñador de moda Karl Lagerfeld se han suscitado muchas declaraciones que evocan anécdotas al trabajo de la icónica figura de la moda.

La mayoría de estas declaraciones pintan a Lagerfeld en una luz cuando menos cuestionable o aunque sea políticamente incorrecta; sin embargo, hay una que no ha sido recordada en tiempos recientes y que a decir del escritor Nicolás Alvarado, es emblemática de quien fuera Lagerfeld y cual fuera la mística, tanto de su trabajo como de su persona.

Aristocracia y moda

Durante la década de los ochenta, la gran musa de la casa Chanel para la que diseñaba Karl Lagerfeld, fue la modelo Inès de la Fressange, una mujer hermosa y extraordinariamente elegante con orígenes tanto franceses como hondureños y con un apellido y un linaje aristocrático que enorgullecía mucho a Lagerfeld, el cual la hizo de alguna manera llevarla a encarnar una versión hiperaristocrática de la propia Coco Chanel con la que compartía algunos rasgos físicos.

Inès fue una de las mujeres más famosas del mundo y de Francia en los años 80 y en 1989 fue invitada por el estado francés para encarnar a Marianne, una popular heroína que es una alegoría del espíritu de la Revolución Francesa y que se convirtió en un símbolo nacional.

Cada década, el estado francés invita a una actriz o una modelo de bello semblante a posar para este busto de Marianne, que está presente en todas y cada una de las alcaldías en Francia.

Entre las famosas que han tenido el honor de posar se encuentran: Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Laetitia Casta y recientemente en 2021, Sophie Marceau. Aunque en el caso de Inès aceptó porque tenía un contrato de exclusividad con Chanel para modelar vestidos, perfumes y cosméticos, pero no para modelar bustos que representen alegorías del estado francés.

¿La moda es para todos?

A partir de esa invitación, Karl Lagerfeld decidió suspender el contrato de Inès como modelo de Chanel y declaró públicamente que Marianne le parecía una idea absolutamente burguesa y clasemediera y que él estaba ahí para vestir mujeres hermosas y aristocráticas y no monumentos nacionales.

La alegoría es emblemática de cómo concebía su trabajo y su propio personaje. Karl Lagerfeld fue un diseñador que hizo moda sobre todo, para cierto tipo de mujeres: urbana, mayor, aristocrática, con un cierto estilo de vida hiper burgués, que se movía en ciertos círculos, que vivía en ciertas residencias. Este diseñador difícilmente fue un transgresor y fue más bien alguien que ejecutó muy bien su status quo.

Lagerfeld fue un provocador, un aristócrata, no solo en sus orígenes, sino en su personaje, que se dedicaba a desmitificar todo aquello que tocaba. Por ejemplo, en algún momento Lagerfeld declaró: “el peor tipo de personas son los hombres chaparros y feos, las mujeres pueden ser chaparras, pero en el caso de los hombres es imposible, es algo que no se perdona. Nunca he sido amigo de un hombre chaparro. No confío en ellos, son malas personas y todos quieren matarte”.

Karl Lagerfedl apenas medía 1.78 de estatura y era un más bien feo, pero este es uno de los puntos donde destaca la pinche complejidad de su personaje.

Polémico homenaje

A un lustro del fallecimiento de este controversial diseñador de moda, el Metropolitan Museum of Art le dedicó esta retrospectiva en el Constume Insitute, y a partir de la METGala, se ha hablado mucho de la figura misma de Lagerfeld, de que si era un gordofóbico, racista, misógino, de estaba en contra del movimiento Me too, si era antisemita o más bien era anti musulmanes, es decir, se ha creado una polémica a partir de la personalidad tóxica de Lagerfeld.

Los cuestionamientos son muchos e incluso se ha llegado a comentar que su legado debería ser cancelado y que la MET Gala nunca debió convertir al diseñador en objeto de esta retrospectiva ni de este homenaje. A decir del periodista, es complicado que Lagerfeld o cualquier otra persona pudiera ser cancelado o que no debamos hablar de él, sino que la complejidad radica en la fascinación por hablar de esta figura y todo lo que le rodeaba.

En cambio, para Aguilera, esta gala fue bastante representativa del trabajo de Lagerfeld, sobre todo de lo que realizó con la marca Chanel, el cual consistió en crear prendas que tomaban símbolos de la marca francesa y los mezclaba hasta que perdieran todo el sentido, y eso hacía que cada prenda tuviera un lenguaje propio.

Y dicha característica fue predominante en la MET Gala como un reflejo de lo que hacía Karl Lagerfel: todo el mundo interpretando a Karl Lagerfeld. Tal es el caso del trabajo de Lil Naz X, quien a decir de la experta en moda se convirtió en el más representativo: un revoltijo de diamantina por todos lados, sin forma y sin sentido “esto es Karl Lagerfeld”.

