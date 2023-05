Karely Ruiz: ¿por qué no adopta un perro la modelo? Haters la cuestionan tras ayuda a refugios de animales

A principios de este 2023 Karely Ruiz le manifestó frente a sus seguidores que no se sentía nada bien. Desde Madrid, España, se comprometió con ellos a ser una mejor persona tras enumerar una serie de acciones que le ayudarían a conseguirlo: regresar a la escuela, bajarle a la fiesta y mudarse a la CDMX fueron las principales. Aunque en apariencia sólo ha cumplido la última, parece que sumo otra que le está dejando muchas satisfacciones, incluso más que andar "facturando".

A través de sus redes sociales, además de compartir la colaboración musical que tuvo con Santa Fe Klan, la originaria de Monterrey, Nuevo León, se comprometió a ayudar a varios refugios de animales... lo ha cumplido de manera cabal. Sin importarle las críticas de sus haters, le dio valor a su palabra llevando apoyo económico y físico a varios de estos lugares donde habitan lomitos lastimados, maltratados y abandonados a la espera de ser adoptados por hogares que le den mucho amor.

Pero como a nadie se le puede tener contento, no faltaron aquellos que la cuestionaron por no llevarse a alguno de los perros que ha encontrado a su paso. En principio, Karely Ruiz no respondía a los ataques de sus detractores, pero con el paso del tiempo se fue hartando y terminó por responder todos y cada uno de ellos. En especial por su supuesta relación con el rapero de Guanajuato.

¿Cuál fue la respuesta de Karely Ruiz?

En uno de los últimos mensajes que arrojó Karely Ruiz en su Facebook dio una breve razón por la cual no ha adoptado a ningún lomito de los que ha conocido en los refugios que ha ayudado. En este caso, se debe al tiempo, pues con sus actividades y viajes constantes no podría darle el cariño que requiere y que sería lo que más necesita.

"Si no adopto es por qué no tengo tiempo bebes, veo mil comentarios así de que si muy acá ayudando por qué no adoptas, para qué adoptar a un perrito si no le podré dar la atención que se merece? ¿Adoptarlo para abandonarlo? Naaaaa mejor apoyo de diferente manera. Son buenos para hablar pero ni hacen ni vrgsss", escribió la modelo de OnlyFans.

Aunque Karely Ruiz siempre ha lucido espectacular en sus fotografías, donde tiene mucha producción para consentir a sus seguidores, pero en esta ocasión ha generado ternura por su cariño hacia los lomitos con quienes se ha retratado con mucho gusto. Pese a los señalamientos, muchos internautas le han aplaudido las acciones y echándole porras desde sus cuentas.

