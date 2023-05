¡Cumplió! Perritos de refugio son beneficiados con la comida que les llevó Karely Ruiz

"Me estoy arreglando para ir a 3 fundaciones. A ponerme bien perrrita", escribió Karely Ruiz la tarde de este 10 de mayo a través de su cuenta de Facebook. Un día antes, desde la misma plataforma, se comprometió a seguir ayudando a varios refugios de animales y aunque ya lo había hecho, no lo documentó hasta apenas; varios lomitos la vieron como su ángel por la comida que les llevó.

Al grito de “a facturar en tanga por ustedes”, la influencer se puso como objetivo de vida ayudarlos lo más posible y aunque ha recibido todo tipo de ataques, en recientes fechas por su supuesta relación con Santa Fe Klan, parece que a ella no le importa con tal de seguir apoyando éste tipo de lugares y crear consciencia entre las personas sobre los derechos de aquellos que no tienen voz.

Karely Ruiz visitó 3 refugios (Foto: Facebook)

A través de Facebook publicó fotografías donde se le puede observar cargando un cachorrito visiblemente lastimado y rodeada por otros más. Sin embargo, destacó parte de la ayuda que llevó al lugar: varios costales de croquetas apiladas para que tengan el estómago lleno por un tiempo. "Esto es vidaaaa realmente amo hacer esto y ni modo se ching$% , yo seguiré facturando en tanga", escribió Karely Ruiz con gran satisfacción.

Karely Ruiz donó muchos costales de croquetas para los perritos (Foto: Facebook)

Uno de los reclamos de parte de los internautas fue que, al igual que otras figuras nacidas en las redes sociales, no aportaba nada a la sociedad. En este caso, ella se hizo famosa gracias a sus bailes y al fortuito encuentro que tuvo con Andrés García (q.e.p.d), asimismo presumió su vida llena de lujos, aunque también asomó su buen corazón cuando ayudó a personas enfermas y hasta regaló botellones de agua en el municipio de García, en Nuevo León, cuando hubo sequía en el 2022. Ahora su atención está centrada en los animales, quienes la han conmovido en demasía.

Karely Ruiz recibió el agradecimiento de los refugios que apoyó (Foto: Facebook)

"No me interesa cambiar el pensamiento de la gente con mis acciones. Al final de cuentas me quedo con la satisfacción que estoy haciendo algo bueno. Si la gente quiere seguir ladrando, adelante, pero no salen de donde están por qué se enfocan en la vida de los demás. Así queeeee...", le respondió a sus haters tras señalarla de manera negativa.

Por otro lado, Karely Ruiz continúa consintiendo a aquellas personas que le han demostrado su cariño en todas las publicaciones que realiza. Algunas mujeres se han ganado lipoesculturas, pues la modelo de OnlyFans considera que está bien darse una ayudadita para poder lucir radiantes. De igual manera ha sorteado dinero, fruto de su éxito en redes sociales y la plataforma de contenido exclusivo.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Karely Ruiz asegura que se convertirá en una gran DJ: “Voy empezando, voy a aprender a tocarla bien”

¿De verdad te haces rica vendiendo fotos en OnlyFans? Una modelo revela lo que hay detrás