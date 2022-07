Karely Ruiz: Ante la escasez de agua en Nuevo León, la modelo dona cientos de garrafones | FOTO

Karely Ruiz es uno de esos fenómenos surgido en las redes sociales y que ha cobrado fama, incluso más que muchos artistas. Aunque trabajó en la televisión, ahora se dedica a ofrecer algunos shows y claro, a mantener sus dos cuentas de OnlyFans, donde no le va nada mal; sin embargo, ya demostró que tiene los pies en la tierra y ahora ayudará a los regios ante el problema de escasez de agua.

Tras su visita a Acapulco, Guerrero, para entrevistarse con el actos Andrés García y que éste cayera hospitalizado un día después, le sirvió a ella como publicidad indirecta, pues aquellos que desconocían su existencia "aseguraron" que el infortunio del ex galán de cine terminó mal por culpa de ella.

Fue así como se dio a conocer y sus redes sociales comenzaron a inflarse de seguidores. Karely Ruiz supo aprovechar muy bien el momento, pues comenzó a juntarse con muchas famosas como ella. Una de las más reconocidas es Celia Lora, con quien realizó algunas sesiones fotográficas y otras cosas para sus respectivas cuentas en la plataforma de contenido exclusivo.

Karely Ruiz tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram(Foto: Instagram @karelyruiz)

Desde entonces muchos canales de youTube se interesaron en hacerle una entrevista y fue así como se supo que ella es una joven que tuvo una infancia complicada, pues sus padres tuvieron una situación económica complicada, motivo por el cual le echó ganas y a pesar de que ella nunca pensó en OnlyFans, aún cuando ya estaba de moda, pudo sacarlos de trabajar; declaración que también se viralizó.

Como era de esperarse, Karely Ruiz se hizo de los llamados "haters" quienes han cuestionado las operaciones estéticas que ella jamás ha negado e incluso, publicó en su momento y con orgullo fotografías de su imagen antes de sus "arreglitos". Este detalle la hizo ganarse el corazón de muchos, en especial de las mujeres, quienes a veces son las más presionadas por los estereotipos.

"Esta soy yo antes de operarme , bonita a mi manera y si decidí operarme fue por gusto y por qué tuve la manera de hacerlo todas son HERMOSAS dejen de acomplejarse y si tienen el dinero para operarse HÁGANLO , si quieren entrenar y tener cuerpo fit háganlo, no estamos para darle el gusto a nadie , más que a nosotros mismos. Todas tenemos imperfecciones y eso nos hace vernos PERFECTAS", escribió la joven de 21 años.

Karely Ruiz nunca ha negado sus operaciones (Foto: Instagram @karelyruiz)

Karely Ruiz, la chica comprometida con las causas sociales

Por si fuera poco, Karely Ruiz es una mujer sensible que a pesar de estar en los cuernos de la Luna, no ha perdido el piso y tampoco se ha hecho de la vista gorda ante los problemas ajenos. Basta recordar cuando ayudó a un joven tras regalarle una quimioterapia. Esto hizo que la percepción sobre ella cambiara en muchas de las personas; sin embargo, no fue la única buena acción de su parte.

Karely Ruiz se pudo reunir con el joven al que le regaló una quimioterapia (Foto: Instagram @karelyruiz)

Ahora, ante las escasez de agua en el estado de Nuevo León, Karely Ruiz no se quedó con los brazos cruzados, pues ante el llamado de Manuel Guerra Cavazos, regidor del municipio de García, le hizo llegar 500 botes de 10 litros de agua purificada, hecho que no quedó sólo en palabras y cumplió en tiempo y forma.

El regidor Manuel Guerra Cavazos recibió el agua donada por Karely Ruiz (Foto: Instagram @manuelguerracav)

