Karely Ruiz se compromete a ayudar a refugios de animales: “A facturar en tanga por ustedes”

En recientes fechas el nombre de Karely Ruiz se ha colocado en el ojo del huracán y no las imágenes que comparte, en referencia a su cuenta de OnlyFans, sino por la relación "amistosa" que lleva con Santa Fe Klan. Desde que anunciaron una colaboración juntos llamaron la atención, pero las cosas se salieron de control cuando grabaron el video donde, en el adelanto que dieron, se les pudo ver muy acaramelados.

Aunque a veces explota, la originaria de Monterrey, Nuevo León, no tiene problema con el hate que le llueve. En este caso, muchos no soportaron que Maya Nazor, ex del rapero, pudiera salir lastimada. Aún así ella sigue con sus proyectos de los que se desprendió uno muy noble y que anunció desde su cuenta de Facebook hace un par de meses: ayudar a los refugios de animales.

A pesar de que Karely Ruiz anduvo de arriba para abajo entre su trabajo y viajando, cumplió su palabra, pues diversos albergues le mandaron sus agradecimientos por su apoyo. Ahora, la influencer sorprendió a propios y extraños tras compartir una fotografía rodeada de varios perritos. En uno de sus mensajes pidió que le siguieran etiquetando más centros de este tipo para poder apoyarlos de manera económica. "A facturar en tanga por ustedesss", escribió.

"Si me pueden etiquetar refugios o así para ir yo personalmente y ayudarlos (no subiré nada) pero si necesito saber dónde", le pidió a sus seguidores.

Karely Ruiz visitó un refugio de animales (Foto: Facebook)

Karely Ruiz sale de refugio de animales con el corazón partido

La modelo de OnlyFans se dio el espacio para visitar uno de los muchos refugios de perros y gatos que tanta ayuda necesitan; sin embargo, nunca se imagino el impacto que se llevaría al encontrarse con los lomitos, quienes vivieron difíciles experiencias. De igual manera, se comprometió con continuar con su noble labor aunque sus detractores la sigan molestando:

"Voy saliendo de un refugio de mascotas y wow se me partió el corazón. Cómo puede existir gente tan mala que los abandonen, maltraten. No entiendo qué tienen en la cabeza, pero me comprometo, y no es juego, a trabajar más y no me importa que hablen mrda de mí. Si antes me valía ahora mas. Ya tengo un objetivo y lo voy a cumplir y nimodooo! Les va a tocar soportar, pero de qué muchas mascotas recibirán ayuda con eso me quedo feliz. Byeee", escribió Karely Ruiz.

Muchos albergues le han agradecido a Karely Ruiz por su ayuda (Foto: Facebook)

