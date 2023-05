OnlyFans: ¿de verdad te haces rica vendiendo contenido exclusivo? Elena cuenta la verdad detrás

En la actualidad parece que las redes sociales son el principal medio de comunicación entre las personas, pues las utilizan prácticamente para cualquier cosa gracias a sus ventajosas herramientas. De este medio se desprendieron los llamados influencers, quienes monetizan una buena suma de dinero gracias a la creación constante de contenidos. Sin embargo, existe otra forma que en apariencia es más sencilla para conseguir el mismo resultado: OnlyFans.

Cuando se cita el nombre de la plataforma de contenido exclusivo siempre llegan a la mente nombres como el de Karely Ruiz, Yanet García (ex Chica del Clima), DanyanCat, Celia Lora, Dulce Soltero y hasta Ninel Conde, quienes se han visto beneficiadas económicamente de forma exponencial. Esto lo sabe muy bien Elena LF, una joven de 26 años originaria del Estado de México y quien después de mucho trabajo logró hacerse de un espacio para intentar correr con la misma suerte que las famosas.

Un tanto nerviosa confesó al Heraldo de México que la idea no le nació precisamente de la necesidad económica, sino de su gusto por "provocar a los hombres", algo que arrastra desde la adolescencia. A casi media hora de comenzar su turno dentro de una plaza comercial en el municipio de Ixtapaluca detalló que la idea de mostrar su cuerpo y hasta de aparecer en películas para adultos le vino por la exposición a las redes sociales, en este caso Facebook, donde conoció a un hombre que administraba grupos "hot" y tras conocerla la invitó a formar parte de estos.

Elena LF tiene 26 años de edad (Foto: IG @ylonen_elena22)

Al volverse una de las favoritas, gracias al encanto de su juventud y la belleza que la naturaleza le obsequió, recibió cada vez más atención de los internautas y contrario ha espantarla, le agradó en demasía. No obstante, sus obligaciones en la vida real la obligaron a decirle adiós a los grupos y suspender sus ideas más arrebatadas.

La doble vida de Elena LF

Vi es la mujer que está detrás de Elena LF, una persona con intereses muy distintos a los que el personaje presenta constantemente en Facebook, Instagram y OnlyFans. Es madre soltera, estudia la carrera de Criminología en la misma entidad mexiquense y trabaja en el área de limpieza en uno de los muchos recintos de consumo masivo que abundan en el lugar. Aunque sus pensamientos fueron madurando con el paso de los años, no quitó el dedo del renglón y con la llegada de la popular página azul encontró la manera de darse gusto y llevar más dinero a casa.

A pesar de que, en efecto, la plataforma es un buen medio para generar ingresos ella se sumerge en los libros para egresar de la universidad con las mejores notas y tras concluirla, poder entrar a trabajar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), en la Policía de Investigación (PDI) o en un Centro Penitenciario.

Vi le echa ganas a la escuela para poder graduarse como criminóloga (Foto: captura de pantalla)

"Si me gusta hacer OnlyFans, sí me gusta seguir siendo esa atracción para los hombres, pero ya es más como un personaje. Yo ya no lo veo, ya no me considero así, ya tengo otras ambiciones, otros proyectos, otra forma de pensar", mencionó Vi mientras le daba un vistazo a su celular para revisar la hora y no se le hiciera.

En cuanto a su trabajo explicó que aunque no es sencillo le ha dado muchas ventajas que no tenía en el local donde vendía hamburguesas y demás antojos: "Me gusta, es pesado, porque todo trabajo es pesado, pero si uno aprende bien lo que pide cada área es muy cómodo, muy fácil. De hecho el ambiente laboral es muy bueno. Mis compañeros son amables conmigo, nos echamos la mano. Aparte de que tengo prestaciones", destacó.

Plaza donde Vi trabaja en el área de limpieza (Foto: Elena LF)

No es sencillo sacar una cuenta en OnlyFans

Vi, convertida en Elena LF, vio en OnlyFans un buen medio para continuar con su gusto erótico y tener una ganancia segura, pero las cosas no iban a ser tan sencillas y ella lo supo en cuanto puso manos a la obra. Todos y todas deben atravesar una serie de trámites que parecen ser algo engorrosos. Del año que lleva dentro gastó tres meses para poder verificarse.

"Es un proceso. No es que haya una guía en la que alguien te diga 'ah mira, tienes que hacer esto y esto'. A mi me costó mucho trabajo porque me acercaba a personas y nadie me quería decir cómo hacerle, tuve que averiguar por mis medios cómo hacerle. Aunque en YouTube hay tutoriales de cómo hacerle, las políticas de la plataforma cambian. Antes habían como 11 métodos de pago y ahora ya sólo hay 6 o 9, cambian. Además la página está en inglés, toda, términos y condiciones en inglés. Si manejas inglés ya la armaste, si no vas a empezar a traducir. Por suerte hay una forma en la que se puede traducir y es más fácil, pero es cuando ya la tienes creada, pero al principio cuesta trabajo", reveló.

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres y cualquiera puede vender el contenido que considere, no precisamente del tipo erótico o explícito. Se lanzó en el 2015 y desde entonces se ha hablado de muchos casos donde pareciera sencillo hacerse rico o rica de la noche a la mañana. Es el caso de Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años que cambió su vida desde que formó parte de la página azul o el de Aella, una joven que gana casi 2 millones de pesos al mes.

¿Realmente son jugosas las ganancias?

Después de muchos problemas para sacar su cuenta por fin llegó la hora en que Elena LF pudo subir su contenido y claro, ver su "cheque" a final de mes. Quizá no sería una cifra muy escandalosa como las que obtienen Karely Ruiz o Celia Lora, pero sí relevante:

"Me va bien. Cada vez que necesito del dinero, sé que lo tengo ahí disponible. Si yo soy constante, unos 6 mil u 8 mil pesos, diciendo que le haya echado marketing, publicidad, promociones, buen contenido (como el de las influencers)", confesó. Pero a la ausencia de todo lo mencionado, la joven de tez morena se mete al monedero entre 4 mil o 3 mil pesos mensuales.

El contenido de Elena LF en OnlyFans es de tipo erótico y desnudos parciales (Foto: IG @ylonen_elena22)

Aunque el fantasma de la ambición se le presenta de vez en vez, ella está convencida de que OnlyFans sólo será una etapa más en su vida y en este caso la mantendrá hasta que culmine con sus estudios y tenga el trabajo que busca. Por otro lado desmiente la idea que se tiene sobre la plataforma, donde sólo se suben fotos y ya, pues "requiere tiempo esfuerzo y dedicación", como cualquier trabajo.

Asimismo señaló que al existir la opción de chatear con los suscriptores, ellos quieren llevar lo que ven en la pantalla a la vida real o piden cosas gratis. Es en esos momentos donde desaparece Elena LF, la "sumisa", y aparece Vi, quien pone un alto con el carácter fuerte que la distingue. Señaló que algunos son muy insistentes al grado de querer "sacarla de trabajar" o hacerle propuestas como tener encuentros casuales a cambio de altas cantidades de dinero; por razones como estas sabe que sólo será temporal su estadía.

Elena LF y Vi en el amor

Por el momento ni Vi ni Elena LF tienen pareja, pues consideran que es muy complicado. En el caso de la primera, busca que el hombre que esté a su lado sea ambicioso, tenga una estabilidad económica, que sepa tratar a una mujer, además de fidelidad y respeto. Eso sí, deben de aceptar el hecho de que tratarán con una mujer con OnlyFans, actividad que no piensa dejar por nadie.

De igual manera explicó que quien sea su "galán" no tendrá un trato especial, pues nunca les mandaría una fotografía o video que publique en OnlyFans. "Si quiere verme, tiene que pagar", mencionó en tono serio. El costo por suscripción en la página azul es de 12 dólares y lo más que ha llegado a cobrar es por un paquete de 75 fotos y 3 videos, que varían entre corte erótico y desnudos parciales, son mil pesos.

Convencida de que alcanzará sus objetivos escolares aseguró que le echará todas las ganas del mundo para sacar a su hijo adelante e ir mejorando en todos los aspectos de su vida. Tras dibujar una enorme sonrisa se despidió y se perdió entre la gente para ir a trabajar.

Elena LF asegura que su permanencia en OnlyFans es temporal (Foto: IG @ylonen_elena22)

