Karely Ruiz asegura que es novia de Mona y “ni modo”, así lucen juntas en nueva sesión fotográfica

Tras la polémica que se armó por el beso entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan, durante una presentación del rapero, la influencer realizó un live donde estalló contra sus detractores por los ataques recibidos. En la misma transmisión le comentó a sus seguidores que este martes 18 de abril tenía una colaboración fotográfica con su amiga Marisol Rodríguez Salazar, mejor conocida como "Mona".

Las horas pasaron y la promesa de la originaria de Monterrey, Nuevo León, se cumplió. Los followers de ambas encontraron en sus respectivas redes sociales fotografías donde aparecen en bikini y muy juntas, tanto que la joven de 22 años les aseguró que "somos noviassss y ni modo", frase que generó más de 3 mil 500 likes.

"Quiere una , lleve dos Karely Ruiz", escribió Mona. En respuesta le llegaron todo tipo de comentarios: "muy bonitas pero Mona tiene que mejorar sus poses y su seguridad en ella consejo de mujer a mujer", "Tú eres novia de medio mundo en fin muy buena foto bonito día", "pero humildes y sencillas y que les gusta apoyar a las personas y eso importa mucho y siempre la gente hagas o no hagas siempre están ardidas no poder", fueron algunos de los comentarios que les escribieron.

Karely Ruiz, patrona de los animalitos

Karely Ruiz aseguró a través de su transmisión que la idea de ayudar a los animalitos no es nueva y que no la está utilizando para desviar la atención de su supuesta relación, afirmó que todo quedó en un beso, con Santa Fe Klan y "traición" a su amiga Maya Nazor, expareja del rapero. El tema creció tanto que ella misma mencionó que no le hizo caso a su manager de no hablar al respecto, pero tuvo que hacerlo para defenderse de "la gente que siempre la anda criticando e insultando".

Agradecimiento de una fundación a Karely Ruiz pos su ayuda (Foto: Facebook)

A través de su cuenta de Facebook ha colocado una serie de mensajes donde pidió el apoyo de sus seguidores para conocer algunas fundaciones de rescate animal; hasta el momento van dos a las que ayuda y no quita el dedo del renglón, pues aseguró que muchas sabrán de ella en su debido momento.

Asimismo, se ha dedicado a realizar dinámicas donde busca la interacción de sus fans en éste sentido: "Este post es para que me presuman a sus mascotas". "Este tipo de contenido es el que haremos viral de ahora en adelante, ya no le daré más vueltas al tema. Yo soy libre de hacer lo que se me de la gana y por eso voy apoyar mucho", escribió Karely Ruiz.

