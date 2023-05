En fotos, la increíble boda de la medallista olímpica Simone Biles, fue en playas mexicanas

Los jóvenes deportistas se casaron en Los Cabos, Baja California Sur. IG @simonebiles

El pasado 6 de mayo, la gimnasta estadounidense y varias veces ganadora de la medalla olímpica, Simone Biles, y el jugador de la NFL, Jonathan Owens, celebraron su boda religiosa en la Terraza Umi del Nobu Los Cabos, ubicada en Baja California Sur, México, con la presencia de casi 200 invitados.

La joven deportista caminó hacia el altar escoltada por su padre, mientras el violonchelista Andrew Savoia tocaba de fondo. "La verdad es que me sentí muy nerviosa todo el día, y cuando casi llegaba el momento de caminar, el corazón se me salía del pecho", comentó a Vogue US.

Simone Biles y Jonathan Owens celebraron su boda religiosa en la Terraza Umi del Nobu, en Los Cabos. Foto: IG @simonebiles

“Nunca había estado tan nerviosa en mi vida (pero) me sentí segura al caminar hacia el altar. Ver a Jonathan en el altar fue un sueño. Nuestros invitados nos animaban a medida que caminábamos. Me sorprendió ver el amor que se respiraba. La ceremonia fue preciosa, algo de ensueño”, detalló Simone Biles.

Durante la ceremonia, Simone y Jonathan disfrutaron al máximo la consumación de su relación sentimental. “Jonathan y yo nos compenetramos el uno con el otro”, dijo la gimnasta estadounidense y agregó “me enamoré de él completamente”. Tras ser declarados marido y mujer, los novios caminaron hacia el salón de eventos al ritmo de los tambores.

La joven deportista caminó hacia el altar escoltada por su padre. Foto: IG @@simonebiles

“Las ballenas saltaban en el agua al empezar la ceremonia”, contó Simone. “Por cierto, la temporada de ballenas había terminado; llovió durante dos minutos después de casarnos, lo que dicen, da buena suerte, y hubo Luna Llena. Fue algo realmente mágico’, indicó.

Después de la misa, los recién casados se tomaron un tiempo para hacerse fotos a solas y con sus familias, antes de iniciar el primer baile, seguido de la cena y el postre. “Nobu nos hizo el pastel principal, de red velvet. Estuvo increíble y delicioso”, señaló.

“Jonathan y yo nos compenetramos el uno con el otro”: Simone. Foto: IG @simonebiles

Omar, de Alex DJ Cabo Events, se encargó de toda la animación y la música. “Estuvo increíble, y Jonathan le envió una lista de reproducción sugerida para ayudarle a crear el ambiente ideal para la recepción y la fiesta posterior”, contó Simone. “El entretenimiento estuvo en su punto, ¡y no podría haber pedido más!”, expresó.

En cuanto al vestuario nupcial, la novia eligió un vestido de novia de Galia Lahav con una silueta muy diferente a la que había imaginado en un principio. “Me dejé llevar por mi instinto y por aquello con lo que me sentía más guapa. De hecho, me quedé con un vestido que en un principio pensé que no me iba a gustar’, detalló Simone.

Celebraron su boda en la Terraza Umi del Nobu Los Cabos, en Baja California Sur, México. Foto: IG @@simonebiles

Las joyas de Biles fueron sencillas y clásicas, al igual que el beauty look. Ese día el maquillaje fue realizado por Ashley Stewart Beauty y el peinado por Jazmine Johnson. Adicionalmente, las damas de honor lucieron vestidos color champán de Revelry, y los padrinos, trajes a medida de Adam Ross The Suit Boss.

La velada terminó con una fiesta posterior en un lugar similar a donde empezó todo, en Ardea Steakhouse, donde no faltaron los aperitivos ni el baile: “Me da mucho dolor que se haya acabado”, cuenta Simone, “pero quiero repetirlo. Pasamos la mejor noche de nuestras vidas. Fue un 12 sobre 10”..



