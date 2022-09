Simone Biles inspira a los jóvenes de México y les pide que cuiden su salud o pidan ayuda

La trascendencia de Simone Biles en el deporte va más allá de sus destacados resultados, como una de las mejores gimnastas de la historia. Es una heroína, una mujer valiente que priorizó su salud antes que la consecución de expectativas ajenas.

Es, quizá, la máxima exponente de dicho fenómeno, el cual pretende generar conciencia, empatía y una nueva realidad alrededor de los atletas. Un hecho que valida no sentirse bien y permite pedir ayuda.

“Está bien que suceda. No hay vergüenza, puedo pedir ayuda. Fue muy difícil, pero me di cuenta de la ayuda puedes recibir si tienes el coraje y el valor de decir todo lo que sientes”, valoró Biles en el evento México Siglo XXI, de la Fundación Telmex.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone sacudió al mundo con su ausencia en diferentes pruebas. Sin embargo, la decisión representó una victoria personal; el comienzo de una nueva percepción del problema.

“Me siento muy bien, escucho mi mente y mi cuerpo. Intento ser mejor cuando estoy fuera del gimnasio. Antes me exigía demasiado y no me divertía. Si puedes divertirte y ser exitosa, serás mejor en lo que haces”, dijo la multimedallista olímpica.