FOTOS: Anette Cuburu derrocha estilo con entallado vestido verde, perfecto para lucirte en esta primavera

Dentro de los colores en tendencia de esta temporada destacan el naranja y el celeste, mismos que han sido aprovechados por diversas celebridades que han decidido enfundarse en looks que dejan en claro lo modernas que resultan las combinaciones saturadas, mismas que Anette Cuburu ha utilizado en más de una ocasión, dejando en claro que es una mujer que no le teme a experimentar con el círculo cromático a la hora de elegir sus atuendos de temporada.

De ahí que, así como puede vérsele con atuendos retro, también logre retomar la tendencia de los colores neón de una manera innovadora y exitosa. Aunque, en esta ocasión, el outfit por el que se decantó es una apuesta aún más ambiciosa, ya que juega con las hombreras y un color que es difícil perder de vista: el verde.

Fue en su cuenta de Instagram que Anette Cuburu decidió compartir con sus seguidores uno de los últimos atuendos con los que se ha robado los suspiros en los foros de televisión, el cual deja en claro que el verde es una tonalidad bastante noble que le sienta perfecto a todos los tonos de piel, por lo cual, no tienes excusa para no utilizarlo esta primavera.

Anette Cuburu se lució con este entallado atuendo verde | IG: @anetteoficial

La ventaja del arriesgado atuendo de la conductora de "Venga la Alegría" es el hecho de que, a pesar de contar con hombreras, se ciñe al cuerpo dejando que su silueta se aprecie en todo su esplendor, lo cual permite que Anette Cuburu haga gala de sus curvas de una manera delicada y sensual.

Respecto a los accesorios, la conductora de 37 años de edad utilizó una serie de alhajas en oro blanco con incrustaciones en jade que ayudaron a generar un efecto elegante en su look, el cual hace un uso interesante de los escotes en "V", mismos que suelen ser más comunes en los atuendos de gala.

Sin embargo, con este atuendo, Anette Cuburu demuestra que su uso no se restringe a los vestidos más elegantes, ya que también pueden ser aprovechados por los atuendos más casuales que se aventuran a experimentar con novedades que dan vista de la manera en la que evolucionan las tendencias de moda.

La bella actriz y conductora siempre sabe cómo estar al último grito de la moda | IG: @anetteoficial

A pesar de que no se aprecian en su totalidad los zapatos de la también actriz, cabe aclarar que estos se presentan en color rojo carmín, algo que añade contraste el look y que ayuda a darle un plus de elegancia perfecto para las mujeres que buscan experimentar con los trends de esta primavera-verano.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Anette Cuburu presume sus piernas de acero con vestido asimétrico de color en tendencia

FOTOS: este es el vestido de aberturas con el que Anette Cuburu derrocha estilo en la primavera 2023