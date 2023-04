Anette Cuburu lleva su look black & white a otro nivel con sandalias brillantes

Anette Cuburu se confirmó como la más fashion de "Venga la Alegría", matutino en el que este viernes presumió un look black & white (blanco y negro) con el que robó miradas y le dio un toque más chic con lujosas sandalias brillantes, un toque glamuroso que llevó su atuendo a otro nivel, demostrando que es una de las famosas que pasa de los 40 años y no teme probar con diversos estilos.

La conductora comenzó su carrera artística hace más de 25 años en el grupo musical "Éxtasis", y hoy roba miradas en el programa de TV Azteca, en el que se posiciona como una de las más chic de la televisión, pues impone con su estilo elegante, sobre todo cuando se trata de prendas con las que destaca su silueta esbelta y curvilínea, confirmando que las mujeres maduras pueden verse perfectas en atuendos casuales y modernos.

Anette Cuburu impone estilo en look blanco y negro

Cuburu, de 47 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, un video y un par de instantáneas en las que se le ve luciendo el atuendo que llevó al programa este viernes, un look bicolor con el que cautivó a sus seguidores, pues a sólo unas horas de replicar el look en la popular red social recibió miles de "me gusta" y cientos de halagadores comentarios.

Anette impone con su estilo moderno y chic. Foto: IG @anetteoficial

"No pidas todo para disfrutar la vida,ya tienes vida para disfrutarlo todo" y "Viernes!!!!! Para hacer más de eso que nos hace felices! Maquillaje @maquillalex Peinado @paty_auresa Stylist @marichu19 Look @zara Zapatos @prada FOTO @sergiotorressa", fueron las frases con las que Anette acompañó la publicación en la popular plataforma de Meta, en la que la siguen 2 millones de fanáticos.

En las imágenes se puede ver a la presentadora del matutino posando a las afueras de los foros de TV Azteca, luciendo un look black & white, pues combinó un pantalón negro con una blusa de cuello gota de tono blanco, outfit al que le dio un toque glamuroso al llevar sandalias brillantes, lujoso calzado de la firma Prada con el que le dio el toque perfecto para llevar su atuendo a otro nivel.

La famosa conductora roba miradas. Foto: IG @anetteoficial

Cuburu dio clases de moda para las mujeres maduras y confirmó que derrocha belleza con su estilo, convirtiéndose en una de las favoritas del matutino de la televisora del Ajusco, pues además de destacar con sus modernos atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta en atuendos juveniles, sin perder la elegancia.

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en el matutino con la que ha ganado el cariño del público.

Se confirma como fashionista. Foto: IG @anetteoficial

