Niños "vandalizan" una estatua de 230 años y un monumento con crayones azules

Una estatua histórica de 230 años de antigüedad fue pintada de azul en los jardines de Croome Court, en Worcestershire, Reino Unido. Las autoridades sospechan que un grupo de niños que recibieron crayones durante el periodo de Pascua son los responsables de esta acción. La figura de la Náyade romana Sabrina se encuentra en los jardines y ahora su cara, extremidades y torso tienen un rayones.

Así lucía antes del incidente. Foto: Especial.

El monumento conmemorativo al famoso jardinero y paisajista Lancelot "Capability" Brown también fue objeto de vandalismo el 8 de abril, pero el asunto recientemente se hizo público y viral a nivel internacional. Las autoridades están investigando el incidente y llevando a cabo pruebas para restaurar el monumento. No se ha establecido si castigarán a los culpables.

Pudieron eliminar las pintas

En una declaración compartida por la Asociación de Museos, un portavoz del National Trust, dijo que el equipo de Croome estaba molesto por el descubrimiento del vandalismo. Afortunadamente, la propiedad pudo eliminar el crayón de la estatua sin ayuda externa o costosos materiales especializados.

Se asume que fueron menores. Foto: Especial.

Los internautas lamentaron lo sucedido, pero muchos expresaron que ojalá no castiguen severamente a los responsables si fueron menores, pues seguramente no sabían que lo que hacían estaba mal, pero hicieron hincapié en que sería importante darle charlas para que no vuelva a suceder.

A pesar de lo decepcionante, las autoridades de este organismo precisaron que los incidentes como este son raros teniendo en cuenta los millones de visitantes que disfrutan y respetan los lugares que están bajo el cuidado del National Trust, según reportó el diario inglés Daily Star.

¿Cómo es la estatua vandalizada?

La estatua de la Náyade romana Sabrina se encuentra en una gruta antaño decorada con conchas, coral y piedras preciosas, junto a un lago de serpentina artificial. Fue diseñada a principios de la década de 1770 y se fabricó entre 1780 y 1802.

El equipo de conservación del National Trust se encuentra en proceso de encontrar los mejores métodos para terminar de restaurar la estatua y el monumento conmemorativo de Capability Brown. En redes sociales destacaron que es importante que estos monumentos se mantengan en buen estado para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos y apreciar su valor histórico.

