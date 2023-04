Peinados locos: Monstruos, tazas de café y galaxias completas, las mejores ideas para el Día del Niño

Cada 30 de abril se celebran a las niñas y niños mexicanos, aquellos seres humanos que descubren el mundo con sus ojos llenos de imaginación y asombro, dado que ellas y ellos merecen sentirse especiales en esta celebración, escuelas de todo el país encontraron la manera perfecta para lograrlo ya que mediante los increíbles “peinados locos” han comenzado las actividades del Día del Niño y la Niña.

La tendencia de los peinados locos nació en Estados Unidos recién en 2022 cuando un video de TikTok se hizo viral al contar que Frida, una niña de aquel país, fue víctima de bullying porque su madre decidió recrear una sopa instantánea en su cabeza; los usuarios de la red social se solidarizaron con ella y poco a poco comenzaron a hacer este tipo de peinados a sus hijas e hijos.

¡Hasta el tendedero lleva!

Fotografía: TikTok/@lareyna.gladys

Tal fue el impacto del video que las escuelas adoptaron rápidamente esta tendencia y se convirtió en algo oficial, recientemente esto llegó a México y muchas maestras lo han usado como una actividad para celebrar el Día del Niño y la Niña, dando también una oportunidad a las madres y padres para dejar volar su imaginación llegando a crear auténticas obras de arte en el cabello de sus hijas e hijos.

Algunos peinados locos para recrear

No es necesario comprar materiales caros para hacer peinados locos.

Fotografía: TikTok/@hernndxquiingpee

Los peinados locos han puesto a prueba la creatividad de las madres y padres que se encargan de preparar diariamente a sus hijas e hijos y es justo de esa creatividad que han salido peinados extravagantes como cuernos de unicornio, tazones de cereal, arcoíris que van de un chongo a otro y hasta galaxias en las que habitan seres aún no descubiertos (y no, no nos referimos a los piojos), pero algunos de los favoritos son:

Trenzas de colores: Una trenza común y corriente puede convertirse en algo divertido agregándole listones de colores, gel con diamantina y hasta “limpiapipas”.

Un peinado aburrido se puede convertir en una obra de arte.

Fotografía: TikTok/@fabyescobedo41

Peinado de cresta: Este se caracteriza por formar una media cresta, al estilo punk, en el medio de la cabeza. Muchas veces se opta por usar tintes de colores divertidos que se caen con el agua y no dañan la piel de las y los niños.

Tanto las niñas como los niños pueden participar.

Fotografía: TikTok/@hernndxquiingpee

Peinado de muffin o panqué: Este consiste en hacerle dos chonguitos en la cabeza la niña o niño, alrededor de estos puede ir un listón de color que simulará la envoltura, mientras que el cabello será el pastelillo.

o panqué: Este consiste en hacerle la niña o niño, alrededor de estos puede ir un listón de color que simulará la envoltura, mientras que el cabello será el pastelillo. Peinado de unicornio: Con un cono de cartón como base, el cabello se convierte en un cuerno de unicornio que puede ser adornado con gel de colores o un poco de diamantina.

Aunque el cabello sea corto, se puede hacer un hermoso peinado.

Fotografía: TikTok/@elianazamorag

Otra de las razones divertidas para seguir este trend es que puede realizarse con cualquier tipo de cabello y sin importar si es una niña o un niño quien lo porta, ya que la competencia aquí radica en ver quien es más creativo, sin dejar de lado la diversión de las niñas y niños en su día.

¡Hasta un chocolate!

Fotografía: TikTok/@hernndxquiingpee

