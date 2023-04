VIDEO| Un Hombre sube a camión a robar, pero pasajeros le frustran asalto con esta estrategia

En redes sociales se han dado a conocer múltiples videos de asaltos a transeúntes o personas a bordo de algún transporte público; si bien en muchos de esos casos las víctimas terminan desprovistas de sus pertenencias y con rostros de impotencia y enojo, en otras situaciones ocurre lo contrario y es el delincuente quien al final se lleva una sorpresa, pues acaba golpeado, herido o en el suelo.

Sin embargo, en este caso, el ladrón no logró su cometido, gracias a que los pasajeros frustraron el asalto con una estrategia que aplicaron para salir invictos del delincuente. En TikTok se hizo viral el video publicado por el usuario @melon.heart09, donde un asaltante, aparentemente primerizo, intentaba robar a las personas a bordo de un camión, pero éstas le frustraron su cometido.

El ladrón parecía inexperto y no logró su cometido, gracias a estrategia de pasajeros. Foto: Captura video TikTok @melon.heart09

El video fue captado por la cámara de seguridad del camión y en él se observa al delincuente (quien portaba un casco de motocicleta para no ser identificado) cuando sube al transporte; enseguida, se va directamente hacia una de sus víctimas que también acababa de abordar la unidad y es en ese momento cuando una señora que rápidamente esconde su teléfono celular debajo del asiento.

Acto seguido, el ladrón no le pide sus cosas a una joven que estaba cerca de la primer víctima y regresa con la señora, quien le da un teléfono más viejo. Luego el hombre vuelve con la joven y ésta se niega a darle sus cosas; es en ese momento cuando el conductor de la unidad esconde sus audífonos y su celular..

Finalmente, se observa que en la parte trasera había un hombre que se escondió entre los asientos para evitar ser robado; mientras la señora toma su celular que ocultó debajo de su asiento.

Es así que los aproximadamente cuatro pasajeros del autobús resultaron más inteligentes, pues aplicaron la estrategia de ocultar rápidamente sus pertenencias y con ello impidieron que el delincuente los despojara de sus cosas.

Ante tal situación, los internautas no se hicieron esperar y emitieron sus comentarios en redes sociales. “El chavo de atrás: he dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto, que me vuelvo invisible a sus ojos”; “cada uno de los pasajeros logró burlarse del ladrón”; “la señora se llevó las palmas, actuó en cuestión de segundos”; son algunas de las frases que se leen.

