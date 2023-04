Belinda y los crop tops ultra ajustados más en tendencia este 2023 que ella usa como modelo profesional

A pesar de que Belinda se encuentra contenta porque la continuación de la serie "Bienvenidos a Edén" está en vísperas de estrenarse, la mayoría de las personas volteó a verla después de que Cazzu le gritó al mundo, desde una presentación en Argentina, que está embarazada fruto de su amor con Christian Nodal.

"No puedo creer que ya va a salir la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén'! Me encanta estar en España. Gracias @netflixes por darme tanto cariño", escribió la cantante a través de sus historias de Instagram. No obstante, la gran mayoría de sus seguidores le preguntó por sus sentimientos ahora que su expareja se convertirá en padre.

Belinda y su "respuesta" al anuncio de Cazzu (Foto: @belindapop)

Lo que generó muchas especulaciones fue la publicación de Belinda tras el anuncio de la argentina, quien realizó un performance al puro estilo de Rihanna en el Super Bowl pasado. "Domingo de chandaleo", escribió en una serie de fotografías donde se le puede ver con un pants, pero enseñando su plano abdomen; muchos lo consideraron una indirecta: "¿de lo que te libraste?", le preguntaron en alusión al embarazo.

Belinda y su colección de crop tops

Independientemente de la polémica que se pueda originar entre Belinda, Cazzu y Christian Nodal, quedó claro que la cantante y actriz es una verdadera embajadora y referente de la moda, pues siempre que publica una instantánea lo hace cuidando cada detalle de sus atuendos.

Una de las prendas, que se pondrá en tendencia en este 2023, que hace lucir excelente a la intérprete de "Luz sin gravedad" y "Bella traición" son los populares crop tops ultra ajustados, atuendo que a razón de sus seguidores le va de maravilla por su esbelta figura. Uno de éstos lo presumió desde su camerino y haciéndose la clásica foto frente al espejo. En ese momento lo combinó con una falda color color camello.

Belinda siempre ha cuidado de su figura con sana alimentación y ejercicio (Foto: @belindapop)

El segundo dejó a todos con la boca abierta, pues el modelo (color café) dejó claro que Belinda tiene la cintura mejor esculpida. Aunque utilizó un pants, derrochó estilo y elegancia con su maquillaje y lentes para el Sol.

Belinda se encuentra en España por la segunda temporada de "Bienvenidos a Edén" (Foto: @belindapop)

El último modelo es uno negro que eligió para una sesión fotográfica. En ese momento el diseño lo acompañó por unos enormes pantalones de color negro abierto por los costados. Al igual que en las anteriores instantáneas, recibió aplausos de parte de sus followers en Instagram, cuyo universo se compone por más de 16 millones.

Belinda (Foto: @belindapop)

