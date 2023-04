Super Mario Bros La Película: usuarios critican "Peaches" porque aseguran que promueve el acoso

Super Mario Bros. La Película ya superó su primer fin de semana y ha sido un éxito en taquillas, pues a los cines no sólo acuden niños y niñas, sino también adultos en su mayoría, que crecieron jugando los videojuegos de los hermanos Mario y Luigi, razón por la cual la nostalgia se hizo presente en las salas de cine, además de las risas por icónicos momentos como cuando Bowser canta su éxito "Peaches", dedicada a la Princesa Peach.

Y es que a pesar de que casi de inmediato la canción ganó popularidad entre quienes vieron la película e incluso entre los que aún no, las críticas hacia el villano no se hicieron esperar, pues desató una serie de comentarios en torno al acoso hacia las mujeres, un tema que ha dividido opiniones a pesar de que es una expresión de violencia de género.

La situación ha sido visibilizada a través de memes. | FOTO: Twitter @31top0

Usuarios critican "Peaches" de Bowser por considerarla acoso

A través de redes sociales, usuarios abrieron el debate sobre la conducta de Bowser al considerarla acoso hacia la Princesa Peach, ya que consideran que la icónica canción interpretada en inglés y escrita por Jack Black y en español por Héctor Estrada, promueve el acoso y la no comprensión del "no es no" debido a un trasfondo machista al querer casarse con la princesa sin importar lo que ella quiera.

Y es que en uno de los versos se puede escuchar: "Mario, Luigi y un Donkey Kong también, mil tropas de Koopas no pudieron alejarme de ti, Princesa Peach, al final, te haré mía, oh" lo que inició una discusión sobre la idea de que la valiente princesa es vista únicamente como un objeto que Bowser puede poseer, pues a pesar de que durante la película muestra sus sentimientos hacia ella, lo que provoca que sea visto como una víctima cuando no es correspondido, razón por la cual canta la canción, incluso antes de proponerle matrimonio.

Usuarios arremetieron contra la icónica canción. | FOTO: Especial

Sin embargo, hubo varios usuarios que defendieron la popular melodía, pues aseguraron que únicamente se trata de un personaje ficticio que además, es el villano y en la cinta es rechazado de forma contundente por la Princesa Peach, por lo que no refleja completamente la idea de acoso. Sin embargo, uno de los argumentos en contra más fuertes gira en torno a que hay personas que les parece conmovedor que se haya enamorado de ella, incluso que le escriba una canción y piense en formalizar.

De acuerdo con el propio Jack Black, la canción muestra el lado inseguro de Bowser, incluso vulnerable por sus sentimientos hacia la hermosa princesa, sin embargo, el actor también reconoció que esta secuencia musical tiene un lado obscuro, ya que muestra un tipo de amor codicioso y celoso en el que se intuye que el villano quiere controlar los sentimientos de Peach a toda costa para finalmente estar con ella.

La situación entre Peach y Bowser dividió opiniones. | FOTO: Especial

Lo que es un hecho es que en la mayoría de los videojuegos, Mario siempre ha sido el encargado de rescatar a la Princesa Peach, lo cual la colocaba en el papel de la damisela en apuros que tenía que ser liberada de las garras de Bowser. Sin embargo, en esta ocasión, la historia giró en torno a la valentía de Peach como líder del Reino Champiñón para defender a los suyos, así como su solidaridad y ayuda con Mario para rescatar a Luigi. En este contexto, cabe destacar que es sólo en el videojuego Super Mario Odyssey donde Bowser busca casarse con la Princesa Peach, lo cual tiene que ser evitado por Mario, una de las situaciones que inspiraron a la historia de la película.

SIGUE LEYENDO:

“Peaches” de Super Mario Bros: así puedes cantarla desde tu celular

Super Mario Bros logra exitoso estreno en taquilla